滙豐分拆｜平保消息人士：分拆創造達350億美元　斥誇大不利挑戰

滙豐（0005）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在分析員會議上，提出多項理由反駁分拆建議，包括憂慮失去國際性協同效應。據接近中國平安（2318）的消息人士指，認為滙豐只提出14個分拆面臨的不利因素與挑戰，卻未有對分拆的優勢與價值進行深入分析。

消息人士稱，滙豐對分拆僅強調且明顯誇大其面臨的不利因素與挑戰，全然未提分拆帶來的巨大優勢與長期價值。然而，分拆將創造250億至350億美元的價值。根據外部的分析測算，分拆出來的亞洲業務由市場獨立估值，可能會帶來250億至350億美元的估值提升。

該名消息人士又提到，分拆可釋放超過80億美元的資本要求，將滙豐亞洲和亞洲以外實體的G-SIB額外資本要求或將降低100個基點。另外，分拆將節省總部營運、IT設施等費用。

滙豐誇大分拆可能帶來的挑戰

另外，該名瞭解平安立場的人士認為，滙豐過於誇大了分拆可能帶來的挑戰、問題和困難，包括誇大「 跨境收入受負面影響」、「造成現有客戶流失」等問題。又指出，分拆後IT系統不需要重建，即使需要重新建設IT系統，其成本也能夠分幾年以上逐步折舊攤銷，不影響滙豐當期經營業績。

發債方面，消息人士指出，在分拆後，滙豐亞洲須對外發行自身MREL債務，這可通過直接發行新債，或從滙豐控股轉移現有債務來實現。如果滙豐亞洲直接發行400億美元MREL債務，可避免與現有MREL債權人重新談判，節省高額成本。