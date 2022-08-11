客流量增至第五波疫情前水平　港鐵CEO冀抗疫成功經常性業務復常

港鐵（0066）上半年經常性業務錄得虧損，惟受惠物業發展利潤大增1.5倍，半年純利升77%。

行政總裁金澤培於業績記者會上表示，物業發展利潤屬非經常性收入；希望盡快抗疫成功，令經常性業務回復正常。他又表示歡迎政府放寬檢疫要求，港鐵已經加強機場快綫服務，商場亦提供優惠，與支持展覽及旅遊業。

香港客運服務總監楊美珍補充，今年4月底政府放寬社交距離措施後，客流量陸續改善，目前已回復至第五波疫情前水平。

金澤培強調，票價調整機制客觀，檢討時會詳細考慮各持分者的意見。（廖雁雄攝)

下半年檢討票價機制 詳細考慮各持份者意見

票價調整機制的檢討下半年會展開，有意見指出，希望於機制中加入盈利及市民負擔能力等標準。金澤培強調，票價調整機制客觀，檢討時會詳細考慮各持分者的意見。

他指出，票務收入是港鐵重要經常性收入，未來需要投資逾1,000億元在新鐵路線上，每年亦需100億元作設備更新，因此需要維持穩健財政，以支持服務。財務總監許亮華亦表示，通脹對公司影響屬中性，港鐵目前財務穩健，暫時無需要股本融資。

至於疫情期間，港鐵連續第三次未有上調票價，被問到將來會否大幅調整票價。他回應指，未來調整票價時，會按機制處理。

目前有五個項目進行預售

物業發展方面，物業及國際業務總監鄧智輝表示，東涌東站第1期，小蠔灣物業發展第1期，以及東涌牽引配電站項目即將進行招標，料共提供4200多個單位。

他補充，招標及項目推售等，受一籃子因素影響，加息並非唯一因素。