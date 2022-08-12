港股交投續低迷　成交額750億元　恒指窄幅上落全日升93點

美國股市於周四（11日）相當反覆，道指曾抽升逾300點，最終僅升27點，標普及納指更低收。近期美股上揚，與當地物價升勢放緩，讓市場人士憧憬聯儲局未來加息步伐將會放慢。除卻假期後復市的日本股市而爆升逾500點外，亞太區股市今早普遍偏軟。由於目前乃是本港上市公司公布中期業績期，業績表現及派息等，將吸引投資者目光。



【16:24】大市成交仍低迷

港股今日繼續保持交投淡靜，窄幅上落的局面。恒指收市報20175點，升93點，國指升34點，報6857點，科指升23點，報4350點，成交額為749.9億元。

宏橋（1378）為今日表現最佳的成份股，收市報8.3元，升4.9%。

科技股方面，阿里（9988）升1.3%，收市報92.9元，騰訊（0700）升0.2%，報304.2元，美團（3690）升1.5%，報179.1元。

金融股方面，友邦（1299）升1.2%，報77.85元，滙豐（0005）創1個月新高收市，報52.6元，升0.2%。

內房股仍屬低迷，龍湖（0960）曾瀉9.6%，股價失守20元，其後主要股東及控股股東宣布接受以股代息，以代替去年的股息，午後股價逐步收復失地，收市報22.05元，跌0.2%。

【15:19】內地股市收市

內地股市低收，上證收市報3276點，跌4點，深成指數收市報12419點，跌54點，滬深300指數收市報4191點，跌2點，創業板收市報2690點，跌30點。

亞太區股市方面，日股升727點，收市報28546點，台股升15288點，升91點，韓股升2527點，升4點。

港股方面，恒指最新報20141點，升59點，國指最新報6849點，升26點，科指升11點，報4338點。

【14:15】恒指升幅擴大至96點

恒指升幅在午後略擴大，最新報20178點，升96點，國指升39點，報6862點，科指升25點，報4352點。

中國宏橋（1378）揚4.9%，俄鋁（0486）則跌1.3%。

東方海外（0316）升2.1%，報269.2元。

【12:38】恒指中午升64點

港股今早走勢反覆，中午收市報20146點，升64點，國指升32點，報6855點，科指升22點，報4349點，成交額為392.56億元。

李寧（2331）今早表現突出，中午收市報70.8元，升5.8%，安踏（2020）升1%。

油股亦上揚，中海油（0883）升2.7%，報10.02元。

中移動（0941）升1.6%，報52.6元。

科技股方面，阿里（9988）升1%，報92.7元，騰訊（0700）跌0.3%，報302.6元。

滙豐（0005）收市報52.2元，跌0.6%。

【11:30】恒指轉升29點

恒指最新報20112點，升29點，國指升14點，報6838點，科指最新報4337點，升10點。

李寧（2331）已公布中期業績，最新報69.55元，升4%，中海油（0883）升2.9%，中國宏橋（1378）升2.7%。

【09:39】港股轉跌

港股轉跌，恒指最新報20052點，跌30點，國指報6806點，跌16點，科指最新報4324點，跌2點。

龍湖（0960）今日再度下瀉，險守20元，挫9.5%，碧桂園（2007）跌3.4%。

太古（0019）（0087）升勢未止，太古A升3.7%，太古B升3%。

中移動（0941）增加中期派息，今早曾高見53元，最新報52.65元，升1.7%。

【09:25】港股高開75點

恒指最新報20158點，升75點，國指升31點，報6854點，科指升30點，報4357點。

小米（1810）升6.1%，申洲（2313）升5.9%，阿里（9988）升3.5%。