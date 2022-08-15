軟銀親自回應！　稱已結算七成阿里遠期合約　專家︰最終或清倉

軟銀集團（SoftBank）早前提前結算涉及阿里巴巴﹙9988﹚股份的部分預付遠期合約，變相減持阿里約9%股權。雖然軟銀集團已經套現一大筆資金以應對現金流憂慮，但軟銀餘下仍有多少阿里的預付遠期合約未結算？日後又會否 「重施故技」，要錢不要貨？就此，軟銀親自回覆《香港01》的查詢。



阿里巴巴（9988）大股東軟銀集團（SoftBank）8月10日宣布，確認提前結算涉及阿里巴巴股份的部分預付遠期合約，完全放棄回購權，變相減持約9%股權，此舉料大賺逾340億美元﹙約2,652億港元﹚。

阿里巴巴遭大股東軟銀集團減持，若市場關注。（美聯社）

提前結算後 仍持有近15%阿里股份

透過預付遠期合約「沽貨」，意即交易雙方可在指定的將來日期按特定價格買賣資產，而原有股東可以先收取部分交易金額，一般為市值的75%至90%。此類協議允許買方和賣方鎖定實物交易在指定將來日期的價格，以減輕特定資產在交割日期前的價格波動風險。

據文件顯示，軟銀相關合約的交易對手包括高盛、瑞穗和瑞銀等投資銀行。公告亦提到，該批預付遠期合約所涉及的阿里股份在變現交易時已經在市場上進行對沖，意味投行不會向市場額外出售任何公司股份。

軟銀公告也提到，今輪完成實物交割後，集團實益擁有的阿里巴巴股份相當於14.6%，即約30.93億股普通股，數量仍然不少。由於軟銀手上仍有不少未到期之預付遠期合約。一旦軟銀繼續不贖回相關合約的股份，變相會一直實現減持阿里巴巴，影響市場信心。

軟銀透露，次實物結算所涉及阿里巴巴股份的預付遠期合約，佔現有整體預付遠期合約大約70%。﹙資料圖片﹚

已結算七成阿里預付遠期合約

到底目前軟銀集團仍持有多少這些預付遠期合約？《香港01》向軟銀集團查詢，發言人回應稱，是次實物結算所涉及阿里巴巴股份的預付遠期合約，以股份數目計，佔現有整體預付遠期合約大約70%。

按照提前結算所涉及阿里的2.42億美國存託股份（ADR）佔整體的70%推算，意味軟銀一早將3.45億份ADRs以預付遠期合約方式套現，相當於27.65億股普通股。今次交割後，餘下的30%，即涉1.037億份ADRs（8.29億股普通股），佔軟銀持有的阿里股份中的26.8%。

軟銀：考慮再使用阿里股份融資

倘軟銀將餘下的預付遠期合約同樣以實股結算，變相可經相同的方式，再減持8.29億股普通股，相當於阿里巴巴已發行股份的3.91%。簡單以阿里現價約93港元計，該批股份市價約770億港元。

問及會否繼續結算不贖回，軟銀回應《香港01》查詢指，集團會因應市場環境和自身的財務狀況，考慮使用阿里巴巴的股份融資及有關預付遠期合約的結算方式。意味軟銀不排除再實現減持阿里巴巴持股。

石壁投資區偉志指，如今軟銀需要籌集現金，出售阿里股權實現盈利亦無可厚非。﹙受訪者提供相片﹚

石壁投資區偉志：軟銀等錢使 或沽清持股

石壁投資管理香港投資總監區偉志指，軟銀在訂立預付遠期合約時，已經將價格鎖定，提前結算合約可以更早實現盈利。軟銀的公告亦提到，通過及早結算這些合同，集團能夠消除對未來現金流出的擔憂，並進一步降低與這些預付遠期合同相關的成本。

區偉志分析指，軟銀以訂立預付遠期合約的方式，以減持阿里股份，比起折讓配股更容易出售股權。以今次軟銀減持阿里9%股權為例，該筆股份價值高達2,000億港元，要短時間在市場上尋找基金承接不容易，然而區偉志認為，軟銀經投資銀行訂立遠期合約沽貨，這一大批股份可能已經分散並由大量散戶承接。

如上述所指，軟銀仍然持有大量阿里巴巴預付遠期合約及保證金貸款，區偉志相信，軟銀或會沽清持股，他稱，始終阿里作為軟銀的金融投資多年，如今軟銀需要籌集現金，出售阿里股權實現盈利亦無可厚非。

元大證券亦發表報告表示，由於軟銀目前財務表現疲弱，未來不排除會繼續減持阿里巴巴，對阿里巴巴股價產生的負面影響似乎不可避免。另外，據該行統計，今次軟銀集團透過結算合約減持阿里9%股份，按過去一年香港股市日均交易量計算，相當於42個交易日的成交量，可見難以在短時間內在市場尋求買家。