私樓租金續跌　本港次季基本通脹率僅升1.7%　全年升幅預測維持2%

政府今日（12日）發表《二零二二年半年經濟報告》，指出雖然基本消費物價通脹率﹙撇除政府一次性紓緩措施﹚由第一季的1.6%微升至第二季的1.7%，但總體而言維持溫和。

報告指，隨着本地疫情大致緩和及社交距離措施放寬，外出用膳及外賣價格的升幅加快。能源相關項目價格急升，基本食品及衣履價格續見明顯升幅。然而，其他主要組成項目所承受的價格壓力仍然大致受控。私人房屋租金繼續下跌，儘管跌幅因新訂住宅租金早前上升的影響逐步浮現而收窄。另外，商業樓宇租金持續偏軟，加上工資增長仍屬溫和，本地營商成本壓力大致維持輕微。外圍價格壓力依然龐大。由於供應瓶頸持續，以及烏克蘭局勢持續緊張令國際商品和能源價格高企，多個主要經濟體的通脹進一步攀升。

整體綜合消費物價指數在第二季按年上升1.5%，與上一季的升幅相同。由於政府提供額外電費補貼，第二季整體通脹率因而低於基本通脹率。

通脹展望方面，鑑於一些主要入口來源地的通脹高企，外圍價格壓力預期將持續顯著。不過，由於本地成本壓力保持輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。2022年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2%及2.1%，與五月時覆檢公布的預測相同。