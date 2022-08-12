龍湖華潤等內房據報聯名致函地方政府　控買家「惡意維權」

據內地媒體報道，合共17家內房企業聯合向安徽合肥市政府發信，懇請合肥市政府堅決遏制房鬧「惡意維權」行為，由政府出面約談及警示。

從流出的文件中，有份發信蓋章的內房包括萬科（2202）、華潤置地（1109）、龍湖集團（960）、融創中國（1918）等。

這份流傳的《關於請求維護營商環境、增強房企投資信心的紓困解難報告》，請求政府約談自媒體，嚴禁不合理負面報道，對於不實報道的自媒體進行封殺和處罰。

稱維權已形成怪圈

文章指「合肥市房屋交付中客戶維權已成常態，一到交房季節，各樓盤維權信息撲面而來，更為甚者開盤即維權。無論開發商是否如期按約兌現，無論購房人訴求是否合理，維權已形成行業怪圈。」

報告指出，合肥市場目前不合理、不合規的客訴問題普遍，包括給項目發函拒不認可已簽訂的購房合同及補充協議的部分內容條款；給項目發函拒不認可房屋設計、裝修標準，要求毛坯交付並退返裝修部分購房款等。房企又指，此類客戶訴求高度一致，背後亦可能有專業房鬧機構的推波助瀾，逐漸形成產業化趨勢。

報告最後更強調，當前，已經因為持續惡意群訴導致城市評價不高，使得眾多優質開發企業資金被全國其他兄弟城市搶走，無法聚焦合肥市場了。