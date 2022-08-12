譚仔國際上季稅後溢利減少44%至3500萬元　在港增加12間餐廳

譚仔國際（2217）母公司東利多公布截至今年6月底止季度業績。其中譚仔於期內收益5.95億元，按年增長4.8%；稅後溢利3,500萬元，按年跌44.44%。

至於東利多整體海外分部收益為126.95億日圓，按年增加35%，業務溢利減少19.7%。

譚仔指出在香港的業務繼續是本集團表現的主要驅動力。儘管業務自今年4月底放寬社交距離措施以來逐漸恢復，然而受到全球經濟下滑及第五波COVID-19疫情及相關的嚴格社交距離措施所帶來的影響下，期內香港的業務收益表現難免受到拖累。

此外，公司於期內繼續保持國際擴張的步伐，為開設海外新餐廳進行包括市場營銷及人才招攬及培訓等的投資。這些導致除稅後溢利按年下跌。

公司又指出，儘管受到世界各地COVID-19疫情持續不穩及全球經濟環境不明朗的陰霾所籠罩，期內依然能夠以有序合理的步伐進行國際擴張計劃。

公司指出展望未來仍感樂觀，認為海外市場有龐大的增長空間，並且將繼續尋覓投資和擴張的潛在機遇。截至今年6月底，譚仔在香港、中國內地、日本和新加坡擁有合共195間餐廳。於上季在香港、中國內地、新加坡及日本，分別開設12間、4間、2間及2間餐廳。