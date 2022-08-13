中國中免（1880）招股　入場費16717元　有望成今年最大型IPO

中國最大免稅店營運商中國中免（1880）將於下周一﹙15日﹚起至周四﹙18日﹚招股，公司計劃全球發行約1.0276億股H股，90%為國際配售，10%在港公開發售。招股價介乎143.5至165.5元，集資最多170.07億元。每手100股，入場費16,716.8元。公司預計，將於8月25日在聯交所掛牌；中金及瑞銀為聯席保薦人。

是次中國中免招股，有望成為本港今年最大型的新股IPO。集資規模龐大，中國中免亦引入9名基石投資者，包括中國國有企業混合所有制改革基金、愛茉莉太平洋等，認購合共約62.38億元等值股份。

中國中免董事會主席兼執行董事彭輝表示，選擇在港上市主要是配合公司長期國際化發展規劃，相信可提高品牌影響力及知名度，鞏固龍頭地位，並有助拓展海外市場業務。

中國中免副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書常築軍則提到，海南早前爆發疫情，旗下有門店有暫時關閉，但由於公司近年採取線上線下同步發展，故在5月下旬銷售已復甦，6月銷售更錄得按年增長，因此預期疫情影響短期，中長線不會對經營造成更大影響。他估計，第三季末至第四季銷售將發力，維持全年銷售增長指標。

消息指，現時中國中免國際配售部分已初步錄得足額認購。