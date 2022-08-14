太古增派息兼回購　「冧死」股東　開心過食一蚊鮑魚雞｜鄭昆侖

過去一兩周，財經相關的新聞湧現。某前高官（現時為政黨主席）近日獻計減免內地買家在港的房屋印花稅，但隨即遭現屆政府否定。

某程度上，香港樓市的最大挑戰是債務水平偏高。計入近年政府鼓勵的九成按揭、不少業主向「財仔」進行二按融資、發展商推出的高借貸成數「呼吸Plan」，一旦出現大規模的「去槓桿化（Deleveraging）」問題便可大可小。如果置業者等同一家上市企業，那麼九成按揭便等同900%的「Debt to Equity」水平，即使是涉穩定收入的公用企業也未必能夠吃得消。

區內「水緊」的情況，中短期內未易解決。正所謂求人倒不如求己，前藍籌股太古A（0019）近日就作出了一個不錯的示範，在宣布增加派息以及全年40億港元的股票回購計劃，市場反應極佳，上周股價累升16.1%，收報52.65元。至於個人方面，有人甚至「捕捉」某連鎖中式餐店的「一蚊雞」系列而達到「抗通脹」的效果。

日前稻香酒樓推出$1鮮鮑魚雞煲的限時消夜優惠，5名大叔光顧時僅點了2煲便埋單離去，合共僅花79元，引來網民熱議。（fb「耆英長者老人家搵外快 求職群」圖片）

稻香搖身一變成為「抗通脹先鋒」?

近日有報章報導有5名中年男子在稻香（0573）旗下的酒樓點了2份「一蚊鮑魚雞煲」，「5條友」埋單合共付了79港元，亦即每人不用16港元。相對於麥當奴的26港元麥樂雞套餐，5人吃2份「一蚊鮑魚雞煲」在CP值方面完勝。

事件亦引起網民熱議。有網民認為5名男子做法「縮骨」、「肉酸」。話分兩頭，筆者認為即使是「做法縮骨」，也總好過背上一身重債的「樓奴」。

那當然，有人受惠亦自然有人受累。稻香近日發盈警，預計上半年虧損達到1億港元。不知道是否「一蚊雞」的計劃累事，但是稻香有可能成為了「抗通脹先鋒」。稻香的股價低見0.81港元，亦遠低於2013年11月的5.8港元水平。

太古A（0019）宣布增加派息以及全年40億港元的股票回購計劃，市場反應極佳，上周股價累升16.1%。（資料圖片）

為何英資財團「回購」市場尤其受落？

上述太古A的股票回購計劃，確實令股民滿意。上週太古A的股價上升16.1%，類似情況也在英股市場發生。英國保險巨頭Aviva（AV）宣佈增加派發中期息，以及公佈新一輪的股份回購計劃。

事實上，同樣都是英資背景的匯控（0005）及渣打（2888），近兩年也有股份回購行動。儘管太古的大部份資產位於香港，但是大股東是傳統英資背景的施懷雅家族（Swire Family）。

對於主要股東為英國人的股票，除了派息之外，股份回購也是一個為股東增值的做法。與派息相比，回購股份可以提高每股盈利、每股帳面值，而且是免稅的。對於比較上富有的英國人，即使是境外收入也要交稅的。這亦暗示「派息加上股份回購」是一個比較上平衡的增值做法。

管理層決定回購太古A及太古B（0087）股份，而不是太古地産（1972）的股份，亦應該是基於太古A的市帳率只有0.30倍，低於太古地産的0.37倍水平。同時，太古的主要資產便是太古地産。

匯控渣打明顯跑贏金融股

至於涉及股份回購的匯控、渣打，年初至今的累計投資表現（股價表現 + 股息），明顯地高於在港上市的金融股份。年初至今，匯控的累計正回報為15.2%，同系的恒生（0011）則錄得負回報8.3%。恒生的問題是涉及本地財富管理收入下滑、內地貸款質素惡化。

相比匯控涉及大灣區業務較低程度的渣打，年初至今的累計正回報達26.5%。

招商銀行（3968）年初至今的累計負回報為28.3%。

儘管近年被區內基金經理「看高一線」，但是招商銀行（3968）以及中國平安（2318）年初至今的累計投資表現比較上遜色。涉及近日深圳市的「斷卡行動」，以及內地「停貸事件」的招商銀行，年初至今的累計負回報為28.3%。

至於投資「華夏幸福」失利的中國平安，年初至今的累計負回報為16.9%。

除了派息政策以及股票回購計劃等因素之外，業務所在的系統性因素以及管理層的營運作風，也是左右股價表現的重要因素。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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