恒指力保2萬點　航運股下挫東方海外瀉近15%　海底撈逆市飆8%

美國7月份通脹回落，市場繼續憧憬聯儲局將放慢加息步伐，美股三大指數上周五（12日）齊升，不過「黑期」今早跌逾50點。另外，中石油（0857）、中石化（0386）、上石化（0338）、中鋁（2600）及國壽（2628）上周五傍晚同時公布已申請將美國存託股份從紐交所退市。



【16：24】港股全日跌134點

港股今日繼續上演2萬點大關拉鋸戰，縱曾一度失守此關口，仍最終失而復失，同時交投維持淡靜，全日成交額約738億元。

恒指收市報20040點，跌134點，國指跌43點，報6814點，科指收市報4308點，跌41點。

航運股今日表現疲弱，其中藍籌股東方海外（0316）全日大跌14.7%，報226元，母企中遠海控（1919）跌4.1%，報11.28元。從事乾散貨航運的太航（2343）則跌4.3%。

晶片股亦受壓，中芯（0981）瀉6.1%，報16.04元，華虹半導體（1347）跌3.6%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌4.9%，融創服阞（1516）跌2.9%，華潤萬象生活（1209）跌2.1%。

內房股方面，龍湖（0960）逆市升0.5%，碧桂園（2007）則挫4.5%。

日前發盈警的海底撈（6862）飆8%，報17.3元；同業呷哺呷哺（0520）升0.3%。

【15：06】內地股市走勢個別

內地股市走勢個別，上證收市報3276點，跌不足1點，深成收市報12460點，升40點，滬深300指數收市報4185點，跌5點，創業板收市報2718點，升27點。

亞太區股市方面，日股升324點，報28871點，台股升128點，收市報15417點，韓股升4點，報2527點。

港股方面，恒指跌76點，報20099點，國指跌24點，報6832點，科指跌25點，報4324點。

【14：09】港股走勢維持窄幅上落

港股走勢午後持續偏軟，恒指最新報20115點，跌59點，國指最新報6838點，跌18點，科指最新報4333點，跌16點。

海底撈（6862）為成份股中表現最佳，報17.28元，升7.9%，同業呷哺呷哺（0520）升不足1%。

物管股及內房受方面，碧桂園服務（6098）跌4.5%，碧桂園（2007）跌3.3%。

【13：13】港股午後跌42點

港股午後跌42點，報20133點；科指跌0.22%，報4340點。

中石油 （0857） 跌近4%，報3.39元；中石化 （0386） 跌逾2%，報3.64元；中海油 （0883） 跌逾1%，報9.86元。

東方海外 （0316） 挫逾14%，報226.4元；中遠海控 （1919）跌近5% ，海豐 （1308） 跌逾6%，太平洋航運 （2343） 跌逾3%。

上周五（12日），波羅的海乾貨指數（BDI）跌逾5%，報1477點，創六個月低，並連續四周下跌。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）的貨櫃運價指數SCFI報3,562.67點，按周下跌4.73%，連續九周緩步下跌。

【12：00】港股半日跌56點

恒生指數半日跌56點，報20118點，成交438億元。恒生科技指數跌0.3%，報4336點。

阿里巴巴 （9988） 跌0.1%，騰訊 （0700） 跌逾1%，美團 （3690） 逆市升近2%。

中石油（0857）、中石化（0386）、上石化（0338）、中鋁（2600）及國壽（2628）分別跌3.98%、2.95%、1.57%、2.4%、2.38%，這些公司上周五傍晚同時公布已申請將美國存託股份從紐交所退市。

此外，東方海外 （0316） 挫逾14%，中芯國際 （0981） 跌5%。

至於從事銷售人血白蛋白注射液的興科蓉醫藥（6833）於11時後突出現斬倉式下挫，曾大瀉83.9%，報0.183元，中午收報79.2%報0.237元，創52周低。

【10：55】港股跌133點

港股跌133點，報20042點；科指跌0.68%，報4320點。

東方海外 （0316） 跌逾14%，低見227元；中遠海控 （1919） 跌逾4%，低見11.22元。

中國石油﹙0857﹚、中石化（0386）、中鋁（2600）、中國人壽（2628）及上海石化（0338）5大國企跌約2%至3%，上周齊齊宣布計劃自願從美股退市。

【10:07】港股跌71點

港股跌71點，報20105點。

快狗打車GOGOX（2246）盈警，股價今﹙15日﹚早急挫，最低見6.1元，大寫14.7%，最新則報6.4元，瀉10.5%，成交額650萬元。

該公司料今年上半年權益持有人應佔虧損介乎10.14至11.5億元（人民幣‧下同）。去年同期虧損2.47億元。

發盈警的海底撈 （6862） 低開後倒升近9%，報17.4元。

【09：52】港股升53點

恒指最新升53點，報20229點；科指升0.91%，報4389點。

譚仔國際（2217）跌逾3%，報2.63元，其母公司東利多公布截至今年6月底止季度業績，其中譚仔於期內收益5.95億元，按年增長4.8%；稅後溢利3,500萬元，按年跌44.44%。

發盈警的海底撈 （6862） 低開倒升逾6%，報17.02元；同樣盈警的快狗打車 （GOGOX，2246） 早段跌幅擴大至10.49%，報6.4元。

【09：20】港股低開137點

港股低開137點，報20038點；科指低開0.91%，報4310點。

科技股多數低開，阿里巴巴（9988）跌1.18%，美團（3690）跌0.06%，騰訊（0700）跌0.79%。舜宇光學 （02382） 績前跌逾1%。

中國石油﹙0857﹚、中石化（0386）、中鋁（2600）、中國人壽（2628）及上海石化（0338）5大國企，上周齊齊宣布計劃自願從美股退市，今早齊齊低開，分別跌0.85%、1.61%、1.37%、2.04%及1.57%。