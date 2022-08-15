中國7月「三頭馬車」經濟數據全遜預期　零售銷售僅増2.7%

中國公布有「三頭馬車」之稱的宏觀經濟數據。內需方面，7月社會消費品零售總額升2.7%，不但低於市場預期的5%，更低於前月的3.1%。撇除汽車以外的消費品零售額32,046億元人民幣，增長1.9%。

工業數據方面，7月規模以上工業增加值升3.8%，低於市場預期的4.3%，更低於前月的3.9%。

固定投資上，首七月城鎮固定資產投資升5.7%，低於市場預期的6.2%。

不過，7月城鎮調查失業率為5.4%，較前月5.5%略有改善。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，，今年以來，房地產市場整體上呈現下行態勢，房地產投資也有所下降，可能對相關的消費也產生了一些影響。總的看，房地產行業規模較大、鏈條較長、牽涉面較廣，對經濟增長和社會民生影響較大。今年以來，各地堅持房住不炒，因城施策，支持剛性和改善性合理住房需求，出台多項穩定房地產市場政策，房地產市場總體下行態勢趨緩。

付凌暉表示，儘管最近有些地方出現了房地產項目交付問題，但從全國看，大部分施工期在兩年以上，接近交付期的房地產開發項目建設進度保持平穩，總體風險是可控的。

付凌暉表示，總的看，房地產市場呈現下行態勢，當前整體上處於築底階段。隨著房地產市場長效機制不斷完善，因城施策效果逐步顯現，房地產市場有望逐步企穩，保持平穩健康發展，對於經濟的影響會逐步改善