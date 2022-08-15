國企ADR從美退市　恐掀中資股退市潮　分析指國企航空公司將效仿

中石油（0857）、中石化（0386）、上石化（0338）、中鋁（2600）及國壽（2628）上周五（12日）同時公布已申請將美國存託股份從紐交所退市。《彭博》引述分析師指，國有航空公司將是下一批退市的公司，其後可能是互聯網巨頭。

法國外貿銀行駐香港高級經濟學家Gary Ng表示， 5家國企決定將ADR從美國股票市場退市，「對中美審計事件而言不是個好兆頭，很可能看到更多握有大量數據的國有企業和民營企業緊跟其後。」

盛寶銀行大中華區市場策略師Redmond Wong指出，東航（0670）和南航（1055）可能即將宣布類似退市意向，這兩家航空公司都受國務院國資委的控制，上周的5家國企中有4家也在國資委控制之下。

Redmond Wong又指，未來幾周中國互聯網平台公司將成為關注焦點，因其握有數以百萬計中國個人、公共企業和機構的海量潛在敏感數據，包括阿里巴巴（9988）、百度（9888）、嗶哩嗶哩（9626）、京東（9618）、拼多多、搜狐、愛奇藝、貝殼、微博，騰訊音樂娛樂。

富瑞料中國「選擇過程」已展開

富瑞發表報告指，國企ADR自願退市為正面跡象，由於最後的期限是2024年，中國有時間去選擇可以遵守規定的公司，認為中國不希望國企受到美國方面的審計調查。

該行指，中國應該積極與美國證券交易委員會合作，確保不存有敏感訊息的中國公司不會被美國資本市場拒之門外，剩下的在美上市國企自然會主動退出美國市場。這很可能是中國的「選擇過程」已經開始的跡象，而不是沒有達成協議。