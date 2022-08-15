渣打︰人行減MLF利率以回應上月數據較疲弱　料10月底前再減息

人民銀行今日進行20億元（人民幣‧下同）逆回購，及4,000億元﹑為期一年的中期借貸便利（MLF）。由於今日有20億元逆回購及6,000億元MLF到期，因此有2,000億元資金淨回籠。不過逆回購及MLF利率均下調10個基點，分別至2厘及2.75厘，渣打發表報告指出減息屬令人意外之舉，認為減息是希望政策與市場利率步伐一致，及鼓勵銀行間市場金融槓桿。

渣打又指出今日人行調整相關利率，或回應內地7月經濟數據較預期為弱。內地上月工業生產﹑零售及固定資產投資數據均不及預期。

渣打指出減息可以刺激借貸需求，以及推動貨幣及信貸增長幅度可略高於名義本地生產總值（GDP）。該行預期在本月22日公布貸款市場報價利率（LPR）時，或會下調10個基點，屆時1年期及5年期LPR將分別降至3.6厘及4.35厘，又預期若減息可刺激內地物業市場情緒。該行又認為，內地有須要為穩定物業市場而推出更廣泛措施。同時認為內地須進一步對防疫措施作調整，相信可讓企業及物業貸款出現更明顯復蘇。

該行又指出由於內地8月的初期經濟指標非理想，以及美國通脹有可能見頂，促使聯儲局或會在年底暫停加息，因此預料在10年底前人行會再次減息，惟不預期降存款準備金率。