內房｜美銀稱內地擁足夠政策刺激需求　料經濟硬著陸可避免

內地房地產市場屢受到不明朗因素影響，投資者正關注當地經濟會否受到波及，導致經濟出現硬著陸或出現日本式資產價格下跌，及長遠而言出現銀行危機。美銀指出，內地房地產行業進行去槓桿屬正確，去槓桿過程產生短期痛苦屬無可避免，以處理以往「緊縮不足﹑刺激過度」的狀況。

美銀提到，內地至今避免任何由上而下的重大寬鬆政策，而是專注於以個別事件形式，由地方政府出面解決。不過，市場人士擔心由下而上的做法不足以說服買家。若房屋銷售不能在短期內恢復，便需要更多由上而下的放寬政策。

由於內地仍有足夠的政策來刺激房地產需求，例如調低按揭利息、降低首付、放寬二套房和按揭等，該行相信「硬著陸」的情況是可以避免。

內銀撥備前盈利能力優於80年代日資銀行

美銀又指，雖然內銀估值過去估值持續下挫，但該估值水平已消化風險，且銀行體系準備更充足，中資銀行資產股權槓桿率更低、撥備覆蓋率及撥備前盈利能力也優於1980至1990年代的日本銀行。此外，內地資本賬戶和持續的信貸增長也可能能夠支撐房地產價格。

美銀就停貸、爛尾樓、信託收緊進行了壓力測試，認為相關問題均可控，也相信只有在經濟廣泛衰退時才會觸發銀行危機。若中國能夠在內房的「供給側改革」管理順暢，或許可以見到緩慢但更健康的經濟增長。