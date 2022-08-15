恒生加中短期定存息吸存款　6個月存息增至2.1厘　四大行中最高

美國通脹仍然接近40年最高，市場預期聯儲局加息步伐持續，本港銀行同業拆息（HIBOR）連日上揚。繼早前滙豐上調定存利率加入搶存款戰後，恒生（0011）也上調港元及美元中短期定存利率，當中港元3個月及6個月定存利率，分別加至1.5厘及2.1厘，均為四大行中最高。另外，花旗也推出最新存款優惠，港元3個月利率高達2.78厘，美元更達3.08厘。

恒生公佈，透過個人e-Banking、手機應用程式、電話理財或分行，以1萬元或以上設立定期存款，即可享有優惠利率。當中港元3個月及6個月定存利率，分別由1.2厘及1.7厘，上調至1.5厘及2.1厘，而1年期定存利率則保持於1.7厘。

美元定存方面，3個月及6個月也分別由1.6厘及1.7厘，上調至1.9厘及2.1厘，和港元一樣，同樣屬於四大行中最高，而1年期定存息率則保持於1.7厘。

另外，花旗也全線上調港元及美元定存。該行公佈，私人客戶業務 / Citigold 戶口客戶於網上銀行或手機銀行開立港元/美元定存，港元3個月、6個月及1年期定存利率，分別上調至2.78厘、2.5厘及2.71厘。美元3個月、6個月及1年期定存利率，分別上調至3.08厘、2.98厘及3.24厘。