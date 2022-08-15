景順︰人行降MLF利率屬好開始　仍須更多措施刺激企業及家庭情緒

人民銀行下調逆回購及1年期中期借貸便利（MLF）利率10個基點。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭指出，此次下調1年期MLF利率是今年1月份以來的首次下調，但同時中國人民銀行通過公開市場操作從體系回籠人民幣2,000億元的流動性。

這些措施反映政策制定者面臨的挑戰。儘管中國的銀行擁有充裕的流動性，但上周公佈的信貸增長數據疲弱。人行最近的行動表明，希望引導資金更多地流向企業及家庭。

未來幾個月的經濟前景喜憂參半 — 新冠肺炎感染人數已開始攀升，特別是海南島等旅遊熱門地區，不過發電量（未來商業活動的有用指標）從上個月的1.5%升至4.5%。

他指出MLF下調10個基點是個良好的開端，儘管還需要更多的政策支持，特別是為房地產市場提供支撐以及提振家庭及企業情緒。其中一些具體措施可能包括，採取直接下調房貸利率、降低首付要求、減省行政程序及放寬發展商的槓桿率限制等形式。

他表示儘管整體經濟數據不及預期，內地股市基本保持原狀，這可能反映大部分悲觀情緒早已被市場消化。預期下半年經濟及股市仍會反彈，雖然或會經歷一些波動。投資者或會考慮藉此機會趁低吸納，特別是受惠於政策利好的本土行業，例如綠色能源、電動車、高科技製造業、5G及半導體。

他亦指出內地10年期政府債券孳息率降至2.675厘，為2020年5月份以來的最低水平，反映了自1月份以來MLF政策利率首次意外下調。降息令人行與其他主要央行之間的貨幣政策分歧擴大。其他主要央行正在收緊政策以遏制高通脹。由於資本追逐更高的收益率，這可能在短期內對人民幣產生抑制作用。