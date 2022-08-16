港股升35點　內房物管股反彈　碧桂園服務揚近16%｜持續更新

隔晚美股三大指數續揚，不過港股未能跟隨，「黑期」今早微跌。大宗商品價格下滑，國際油價連跌第二日，金價亦受壓。另外，今日有多家公司公布業績，包括：中電信、萬洲國際、港華智慧能源等。



【09：58】港股升35點

港股升35點，報20076點；科指跌0.03%，報4307點。

科技股個別發展，其中阿里巴巴 （9988） 跌0.4%，騰訊 （0700） 暫無升跌，美團 （3690） 升1%，小米 （1810） 跌逾1%。

內房升幅擴大，碧桂園 （2007） 升近13%，龍湖 （0960） 升逾12%，旭輝（0884）升近14%，中海外 （0688） 升逾5%，潤地 （1109） 升超6%、雅居樂 （3383）升近5%。

物管股同樣造好，其中碧桂園服務 （6098） 升近16%，高見16.04元；融創服務（1516）升逾6%，旭輝永升（1995）升逾18%。

【09：20】港股高開66點

港股高開66點，報20107點；科指升0.72%，報4339點。

科技股多數高開，騰訊（0700）升0.53%，美團（3690）升1.88%，阿里巴巴（9988）升0.27%。

內房上揚，碧桂園 （2007） 升逾8%，龍湖（0960）升近8%，華潤置地（1109）升近2%。