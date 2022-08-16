美團傳遭沽貨瀉逾9%　物管及內房股逆市彈升　恒指失守2萬點關

隔晚美股三大指數續揚，不過港股未能跟隨，「黑期」今早微跌。大宗商品價格下滑，國際油價連跌第二日，金價亦受壓。另外，今日有多家公司公布業績，包括：中電信、萬洲國際、港華智慧能源等。



【16：22】科技股紛紛下挫

科技股今日表現相當疲弱，與外電報道將於明日公布中期業績的騰訊（0700），擬沽美團（3690）有關。消息傳出後美團股價跌勢即擴大至1成，亦拖累大市表現，一度低見19662點，尾市時跌幅收窄。

恒指收市報19830點，跌210點，國指收市報6727點，跌86點，科指報4221點，跌87點，成交額987億元。

美團為今日市場人士焦點，收市報164.5元，跌9.1%。騰訊收市報303元，升0.9%。其他科技股方面，阿里（9988）失守90元，收市報89.95元，跌2%，京東（9618）收市報221.2元，跌0.5%。

物管股則逆市抽升，碧桂園服務（6098）飆15%，收市報15.92元，融創服務（1516）升4.2%，保利物業（6049）升1.7%。

內房股方面，有傳龍湖（0960）計劃發行15億元人民幣中期票據，今日彈升12.4%，收市報24.9元，碧桂園（2007）升9.1%，合景泰富（1813）升4.1%，旭輝（0884）升12.9%。

至於已公布中期業績的閱文（0772），曾低見27.8元，收市報29.6元，跌7.1%；舜宇（2382）無升跌，報120.5元。

【15：18】滬深股市高收 日股微跌

內地股市普遍上揚，上證收市報3277點，升1點，深成收市報12470點，升9點，滬深300指數收市報4177點，跌7點，創業板指數最新報2731點，升12點。

亞太區股市方面，日股跌2點，收市報28868點，台股升3點，報15420點，韓股升5點，報2533點。

【15：01】美團瀉近9%

美團（3690）或遭到騰訊（0700）減持的消息傳出後，前者股價即時下瀉，曾低見162.2元，最新報165.2元，挫8.7%，騰訊則跌幅收窄，最新報296.8元，跌1.2%。

美團急挫亦拖累大市表現，恒指最新報19783點，跌257點，國指最新報6713點，跌101點，科指最新報4198點，跌110點。

【14：42】港股瀉逾300點

港股跌勢加深，恒指瀉逾300點，報19718點。其中美團﹙3690﹚一度瀉一成，現挫8.45%，報165.6元。

市傳騰訊﹙0700﹚計劃出售價值240億美元的美團股份。

【13：20】港股失守兩萬點

港股午後倒跌！恒指現報19917點，挫123點或0.62%，失守20000點。

海底撈﹙6862﹚挫3.35%、中海油﹙0883﹚挫2.64%、小米﹙1810﹚挫2.4%。

【12：14】內房及物管股爆升

港股半日僅微升。恒指午間收報20063點，升22點或0.11%；國指收報6834點，升19點或0.29%；科指收報4311點，升3點或0.08%。大市成交額412億元。

內房及物管股表現亮麗，佔據升幅榜首五位，碧服、龍湖、碧桂園、中海外、潤地分別升16.04%、13.31%、10.34%、4.87%、4.54%。

科技股方面，小米瀉2.97%、阿里跌0.49%、騰訊跌0.39%，而京東則升1.8%。

海底撈﹙6862﹚挫3%，成表現最差藍籌股。

【10：32】內房爆升

港股升幅不到百點，內房則「開P」。恒指現升52點或0.26%，報20093點；國指升33點或0.49%，報6847點；科指跌1點或0.03%。大市成交額285億元。

碧服勁升20.8%，成表現最佳藍籌股。另外，龍湖﹙0960﹚、碧桂園、中海外、潤地分別升16.25%、15.94%、7.69%及7.23%。

舜宇光學﹙2382﹚半年盈利減五成，股價先跌後升，現漲2.57%。

小米﹙1810﹚、騰訊﹙0700﹚及阿里巴巴﹙9988﹚逆市偏軟，分別瀉2.8%、0.13%及0.16%。

【09：58】港股升35點

港股升35點，報20076點；科指跌0.03%，報4307點。

科技股個別發展，其中阿里巴巴 （9988） 跌0.4%，騰訊 （0700） 暫無升跌，美團 （3690） 升1%，小米 （1810） 跌逾1%。

內房升幅擴大，碧桂園 （2007） 升近13%，龍湖 （0960） 升逾12%，旭輝（0884）升近14%，中海外 （0688） 升逾5%，潤地 （1109） 升超6%、雅居樂 （3383）升近5%。

物管股同樣造好，其中碧桂園服務 （6098） 升近16%，高見16.04元；融創服務（1516）升逾6%，旭輝永升（1995）升逾18%。

【09：20】港股高開66點

港股高開66點，報20107點；科指升0.72%，報4339點。

科技股多數高開，騰訊（0700）升0.53%，美團（3690）升1.88%，阿里巴巴（9988）升0.27%。

內房上揚，碧桂園 （2007） 升逾8%，龍湖（0960）升近8%，華潤置地（1109）升近2%。