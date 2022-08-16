美團午後曾急挫一成　市傳騰訊擬出貨　累恒指跌勢加深｜持續更新

隔晚美股三大指數續揚，不過港股未能跟隨，「黑期」今早微跌。大宗商品價格下滑，國際油價連跌第二日，金價亦受壓。另外，今日有多家公司公布業績，包括：中電信、萬洲國際、港華智慧能源等。



【14：42】港股瀉逾300點

港股跌勢加深，恒指瀉逾300點，報19718點。其中美團﹙3690﹚一度瀉一成，現挫8.45%，報165.6元。

市傳騰訊﹙0700﹚計劃出售價值240億美元的美團股份。

【13：20】港股失守兩萬點

港股午後倒跌！恒指現報19917點，挫123點或0.62%，失守20000點。

海底撈﹙6862﹚挫3.35%、中海油﹙0883﹚挫2.64%、小米﹙1810﹚挫2.4%。

【12：14】內房及物管股爆升

港股半日僅微升。恒指午間收報20063點，升22點或0.11%；國指收報6834點，升19點或0.29%；科指收報4311點，升3點或0.08%。大市成交額412億元。

內房及物管股表現亮麗，佔據升幅榜首五位，碧服、龍湖、碧桂園、中海外、潤地分別升16.04%、13.31%、10.34%、4.87%、4.54%。

科技股方面，小米瀉2.97%、阿里跌0.49%、騰訊跌0.39%，而京東則升1.8%。

海底撈﹙6862﹚挫3%，成表現最差藍籌股。

【10：32】內房爆升

港股升幅不到百點，內房則「開P」。恒指現升52點或0.26%，報20093點；國指升33點或0.49%，報6847點；科指跌1點或0.03%。大市成交額285億元。

碧服勁升20.8%，成表現最佳藍籌股。另外，龍湖﹙0960﹚、碧桂園、中海外、潤地分別升16.25%、15.94%、7.69%及7.23%。

舜宇光學﹙2382﹚半年盈利減五成，股價先跌後升，現漲2.57%。

小米﹙1810﹚、騰訊﹙0700﹚及阿里巴巴﹙9988﹚逆市偏軟，分別瀉2.8%、0.13%及0.16%。

【09：58】港股升35點

港股升35點，報20076點；科指跌0.03%，報4307點。

科技股個別發展，其中阿里巴巴 （9988） 跌0.4%，騰訊 （0700） 暫無升跌，美團 （3690） 升1%，小米 （1810） 跌逾1%。

內房升幅擴大，碧桂園 （2007） 升近13%，龍湖 （0960） 升逾12%，旭輝（0884）升近14%，中海外 （0688） 升逾5%，潤地 （1109） 升超6%、雅居樂 （3383）升近5%。

物管股同樣造好，其中碧桂園服務 （6098） 升近16%，高見16.04元；融創服務（1516）升逾6%，旭輝永升（1995）升逾18%。

【09：20】港股高開66點

港股高開66點，報20107點；科指升0.72%，報4339點。

科技股多數高開，騰訊（0700）升0.53%，美團（3690）升1.88%，阿里巴巴（9988）升0.27%。

內房上揚，碧桂園 （2007） 升逾8%，龍湖（0960）升近8%，華潤置地（1109）升近2%。