馬斯克為《中國網信》撰文　目標於火星建立自給自足的城市

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）為中國網信辦旗下雜誌撰文，他以《相信科技創造美好未來》為題，分享科技如何在未來改變人類的看法，更希望在火星上創造一個自給自足的城市，認為若果人類能棲息於其他行星，代表已具備通過宇宙大篩選的條件之一，屆時將成為星際公民，人類文明也將得以延綿不斷。

文章主耍提及他對未來科技發展的憧憬，如汽車、飛機、輪船在內的交通工具將實現全面電氣化，亦研究通過可持續能源來製造火箭推進劑。

他亦指，曾估算人類大約需要300太瓦時的電池儲能，才能實現可持續能源轉型，相信世界將通過太陽能、風能加上電池儲存和電動汽車的組合，過渡到可持續發展的未來，又認為在能源革新事業中，中國企業將是不可忽視的力量。

建千艘「星艦」 將拓荒者送到火星

他又提到自己對人形機器人及腦機接口的願景，最終希望跨星球棲息的可能性，更計劃打造至少1,000 艘「星艦」（Starship），將拓荒者送到火星，以建設一個自給自足的城市。

他表示，希望能在早晨醒來時滿心期待著未來，為即將發生的事情歡欣鼓舞，歡迎而更多志同道合的中國夥伴和我們一起，投身於清潔能源、人工智能、人機協同乃至太空領域的探。

他昨日（15日）在其個人推特發文稱，「恭喜上海超級工廠生產第100萬輛電動車，特斯拉累計產量現在超過了300萬輛。」