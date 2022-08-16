7月載客人次按年升3倍　國泰︰反映政府調整檢疫要求的正面影響

國泰航空﹙0293﹚公布7月份客、貨運量數據，指出數據持續反映香港特別行政區政府進一步調整旅遊限制及檢疫要求所帶來的正面影響。

首７月載客人次升162.8%

國泰航空於 7 月份載客21.97萬人次，按年增加306.2%，但相比疫情前2019年7月的水平下跌 93.3%。收入乘客千米數按年上升 348.4%，但與 2019 年 7 月相比則減少 89.4%。乘客運載率增加44.7 個百分點至 73.3%，以可用座位千米數計算的運力按年增加 74.6%，與 2019 年 7 月相比下跌 87.6%。

2022 年首七個月，載客人次較去年同期增加162.8%，但運力下跌 6.3%, 而收入乘客千米數則上升189.8%。

國泰航空於 7 月份運載約10.07萬公噸貨物，按年減少17.2%，與 2019年7月相比減少40.7%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌 27.5%，與 2019 年 7 月相比減少 42.6%。運載率下跌 10.8 個百分點至 71%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少 16.4%，與 2019 年 7 月相比減少48.9%。在 2022 年首七個月，載貨量較去年同期下跌 6.6%，運力減少28.3%，而貨物收入噸千米數則下跌 34.2%。

國泰商務及貨運董事林紹波稱，抵港旅客檢疫的新安排不單有助訪港人士，亦能刺激香港居民出行旅遊。（國泰提供圖片）

７月運載率為疫情爆發以來的新高

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，因應香港特別行政區政府進一步調整旅遊限制及隔離檢疫規定，國泰7月繼續增加航班運力。月內的客運航班運力較6月份增加24%，但仍僅為疫情前水平約12.4%，平均每天載客逾7,000人次。7 月份的運載率更上升至 73.3%,為疫情爆發以來的新高。

林紹波又稱，加了的航班運力，為經香港樞紐轉機的顧客提供更多接駁航班選擇，當中由內地前往澳洲及美國的航班需求尤其殷切。由於不少留學生暑假返港，因此英國航線的機位需求持續強勁，惟航班大多客滿，「部份留學生選擇從我們在歐洲的其他航點,如阿姆斯特丹和法蘭克福機場轉機返港。」另一方面，因應內地當局調整防疫措施，國泰亦恢復了載客航班前往福州、南京和武漢等城市。

展望客運業務，林紹波指，抵港旅客檢疫的新安排不單有助訪港人士，亦能刺激香港居民出行旅遊。留學生於 8 月及 9 月陸續返回英、美校園，有利客運業務。他補充，現行機組人員的新冠防疫限制仍然窒礙了國泰提升航班運力的能力。