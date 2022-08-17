馬斯克：我收購緊曼聯！　不足半日反口「講下笑啫」

Tesla創辦人、全球首富馬斯克（Elon Musk）最新發布一條Twitter帖文，稱他正在收購英國傳統球會曼聯。不過，隨後馬斯克在帖文再回應，「收購曼聯是一個永續的笑話。我不打算購買任何一支球會。」

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

《彭博》早前在報道指出，這位「多產」的Twitter用戶過去多次在平台開玩笑及「雷」（Troll）傳媒。而網民亦在帖文留言，質疑他是否認真還是說笑。

目前曼聯的班主、美國格拉沙家族未有對事件回應。曼聯今季開季兩仗全敗，暫位列英超榜尾，有曼聯球迷計劃繼續向格拉沙家族施壓，呼籲拒絕入場觀看第3輪在奧脫福球場上演的「雙紅會」賽事。