恒指收復兩萬關　潤啤放榜後股價彈升4%　港交所逆市跌｜持續更新

美股道指創五連升，恒指黑期今早反彈約130點在19940點附近，市場關注騰訊（0700）悉售美團（3690）傳聞。另外，騰訊、港交所（0388）及藥明生物（2269）今日放榜。



【13:56】港股重上2萬點

港交所（0388）及潤啤（0291）等多間企業已於中午公布上半年業績，潤啤升勢在午後擴大，曾高見57元，最新報56.05元，升4%，港交所則跌幅擴，最新報343元，跌1%。

港股方面，恒指再次收復2萬點，報20006點，升175點，國指升61點，報6789點，科指升40點，報4261點。

【13:25】港交所績後跌1.5%

港交所（0388）績後跌幅擴大，盤中低見341.4元，最多跌1.5%，成交額達5.66億元。

【12:00】半日升167點

恒生指數半日收報19997點，升167點或0.84%，成交額446.6億元。創科實業（0669）半日升5.8％，為表現最佳藍籌。

美團（3690）今早高開3.1%後，升幅曾短暫收窄，及後再升逾半成，中午收報172.1元，升4.6%。騰訊昨日傳計劃出售其所持美團的全部或大部分股份。隨後內媒澄清，消息不屬實，騰訊目前沒有計劃出售美團股份。

電力股表現強勢，龍源電力（0916）漲8%，中國電力（2380）漲超7%，華能國際電力（0902）升近4%。

【11:01】港股升110點 報19940點

內房股續升，潤地 （1109） 升近1%；碧桂園 （2007） 升逾4%；雅居樂 （3383） 升近2%；龍湖 （0960） 升逾2%；中海外 （0688）微升0.25%。

【10:30】港股升73點

港股升73點，報19904點。

電力股炒上，龍源 （0916）升近8%，中國電力 （2380）升逾5%，大唐新能源 （1798） 升逾7%，潤電 （0836） 升超2%。

內地多地近日出現連日高溫，也導致供電出現問題，多個省市再度傳出用電緊張，繼四川供電拉響警報後，安徽、江蘇、浙江也傳出限電、停工和號召節約用電等事件。

另外，美團 （3690） 最新反彈近4%，報170.8元；騰訊 （0700） 跌近%，報298元。

【09:55】港股升11點

港股升11點，報19842點。美團（3690）升幅收窄，揚逾2%。

泡泡瑪特（9992）跌逾3%，報18.12元。內地監管部門指，規定盲盒經營者不得向8週歲以下未成年人銷售盲盒，向8週歲及以上未成年人銷售盲盒商品應取得監護人的同意。

港華智慧能源（1083）績後一度升超8%，現仍升逾5%。萬洲國際（0288）升近4%，中期調整前歸母淨利增30%。

【09:37】港華智慧能源升逾半成

港華智慧能源﹙1083﹚績後造好，最新報3.82元，升5.52%。

公司中期多賺34%至10.42億元，營業額101.6億元，按年增31%。燃氣銷售量增加4%至75.41億立方米。

【09:20】港股高開165點

港股高開165點，報19995點；科指高開0.99%，報4262點。

將於今日公布業績的股王騰訊 （0700） 、港交所 （0388） 、藥明生物 （2269） 、潤啤 （0291） 等今早平開。另外，阿里巴巴 （9988） 升近1%，滙豐 （0005） 升逾1%。

美團（3690）今早高開3.1%，報169.6元。騰訊昨日傳計劃出售其所持美團的全部或大部分股份。隨後內媒澄清，消息不屬實，騰訊目前沒有計劃出售美團股份。