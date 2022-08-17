歐冠昇：中概股回歸短期吸資金流入　不希望港交所成唯一上市選擇

港交所（0388）行政總裁歐冠昇出席業績會議時表示，今年上半年市場相對困難，投資情緒不佳，均反映在成交額上，集團短期的盈利狀況將持續受制於宏觀環境。

歐冠昇強調，港交所要看長遠發展，並要保持產品多元，他提到今年第二季收入及其他收益總額按年減少 14%，但主要業務收入僅跌 4%，當中因為衍生產品市場平均每日成交合約張數增加，以及保證金及結算所基金投資收益淨額增加已抵銷部分減幅，可見不能依靠單一產品，應邁向多元。

港交所上半年純利按年跌27%至48.36億元，當中投資轉錄虧損錄3.78億元。（資料圖片）

「不希望港交所成唯一上市選擇」

業績報告特別提到，阿里巴巴（9988）及嗶哩嗶哩（9626）宣布計劃於今年年底前轉為雙重主要上市，鞏固香港作為中概股回流上市的首選優質市場的角色。

歐冠昇坦言，這些中概股的「回家」短期或會為香港帶來資金流入，但他更希望企業可自由選擇上市地點，「不希望港交所成為他們唯一的上市選擇」，而是基於香港市場的活力、流通量，以及監管環境而選擇來港上市。

港交所上市主管陳翊庭補充，自今年初修訂海外發行人上市制度，令中概股更容易選擇在港第二上市或雙重主要上市。但她坦言，難以估算下半年有多少第二上市中概股轉為雙重主要上市，僅稱相關公司若有意轉為主要上市，將會向市場披露。

港交所上半年純利按年跌27%至48.36億元，當中投資轉錄虧損錄3.78億元。港交所集團財務總監劉碧茵表示，下半年將贖回20億元外部投資組合，相當於6月底投資規模的24%。