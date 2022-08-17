ESG｜置地公司王府中環　成北京首批完全使用可再生電能商業體

置地公司宣布王府中環是北京首批實現完全使用可再生電能的商業綜合體之一。由本月起，王府中環將全面使用來自中國西北地區光伏和風力發電系統所提供的可再生能源。

該公司稱，此項目標誌著置地公司致力於助力中央政府2060年實現碳中和的重要里程碑，並鞏固王府中環作為北京頂級綠色和可持續生活式零售目的地之地位。

王府中環於2018年起傲踞王府井街區繁榮地段，是中國領先的時尚高端生活式零售中心，位處首都的商業和政治核心地帶。2021年，王府中環榮獲北京市住房和城鄉建設委員會頒發的「二星級綠色建築」認證，以突顯其在建築節能、可再生能源應用、代替水源利運用和綠化率四個方面取得的優異成績。

今年六月，置地公司獲得科學基礎目標倡議組織（「Science Based Targets initiative」）通過其攝氏一點五度的短期科學基礎減碳目標，以減少溫室氣體排放。置地公司根據最新的《二零三零年可持續發展框架》，在香港、中國內地、新加坡和東南亞地區開展可持續營運和發展活動，並著眼於四大策略重點：氣候及經濟抗禦力、啟迪聯繫、卓越營運及活力社區與城市。