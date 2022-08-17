ESG｜新地旗下新輝為大專生提供暑期實習　學習綠色建築知識

新地（0016）旗下新輝今年繼續為大專學生提供暑期實習計劃，更與時並進增添智慧科技和綠色建築培訓，為建造業培訓未來人才。

在今天舉行的實習計劃畢業禮上，民政及青年事務局副局長梁宏正、立法會議員梁毓偉，及香港青年聯會主席楊政龍出席，與學員進行交流。

新地執行董事郭基煇在畢業禮上表示：「新輝多年來開辦暑期實習課程，致力為青年人提供實習機會。自2020年疫情爆發以來，青年在求職路上面臨重重困難，新輝為此加大實習生名額，前年至今年共培訓227名學員。今年亦如往年一樣反應熱烈，共錄取了82名學員。學員經過數月培訓後，當中超過九成已表示有興趣於畢業。」他又指出公司將會積極考慮優先聘請當中合適的畢業生。

安排學員參觀新成立科研中心

他續說：「隨著越來越多新科技融入建築行業，我們希望學員在學習基本建築知識的同時，更可接觸最新的科技，提高他們未來的競爭力，配合香港積極發展創科的方向。」

新輝今年便安排學員參觀其新成立、位於科學園的科研中心，學習操作「安裝石矢板牆機械人」。而為期一星期的建築資訊模擬（BIM）課程亦是今年最受學員歡迎的環節之一。學員學到全面的 BIM 知識，包括如何於實戰情況下運用這技術，例如將 無人機 收集的數據 上載至 BIM 模型， 以及體驗如何 在 虛擬實境（ Virtual reality） 「看到」BIM 模型。

今年的暑期實習課程亦特別加入「環境、社會及管治」單元，讓學員領略到打造綠色建築涉及由設計到建造的整個過程，同事需密切監控每個環節，方可取得專業認可的環保認證。