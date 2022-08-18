恒指午後挫123點　吉利績後跌逾2%　騰訊升近4%撐市｜持續更新

隔晚美股三大指數收市齊下跌，「黑期」今早最新微跌約20點在19860點附近。此外，今日公布業績包括吉利（0175）、銀娛（0027）、網易（9999）、越秀地產（0123）等。



【13：08】恒指跌123點

恒指午後初段跌123點，報19798點。科指跌0.85%，報4202點。

吉利 （0175） 績後跌逾2%，銀娛 （0027） 跌1%。

東亞 （0023） 跌逾1%，報10.22元，公司中期少賺44%，內地不良貸款升近60%。佐丹奴（0709）升0.55%，公司上半年多賺61%，派中期息8.5仙。

騰訊（0700）升近4%，報314.4元，成交額64.42元。

【12：00】中午收跌124點

恒生指數中午收報19797點，跌124點或0.63%，成交額486.88億元。

吉利（0175）績前腳軟，跌3%至16.84元。

銀娛（0027）同樣中午公布中期業績，中午收報46.95元，跌0.63%。

至於東亞（0023）績前靠穩，升約1%，報10.46元。

【11：00】恒指跌幅擴大至逾百點

恒生指數最新跌逾百點，低見19771點，成交額逾400億元。

碧桂園發盈警，再挫逾5%，最新報2.39元。同業龍湖（0960）亦跌逾2%。

騰訊績後曾升逾4%，其後升幅收窄，最新升約2.5%。

【10：16】港股跌84點

港股跌84點，報19837點；科指跌0.75%，報4206點。

啤酒股逆市造好，潤啤 （0291） 升超半成，青啤 （0168） 升近2%，百威亞太 （1876） 升逾3%。

盈警的碧桂園 （2007） 跌逾4%，成表現最差藍籌，其餘內房股向下，中海外 （0688） 跌逾2%，潤地 （1109） 跌近2%，雅居樂 （3383） 、龍湖 （0960） 跌逾3%。

【09：20】港股高開69點

港股高開69點，報19991點；科指高開0.26%，報4249點。

騰訊（0700）高開4.22%，報316元，該公司次季純利跌56%至186.19億元人民幣，經調整純利跌17%至281.39億元人民幣，按季升10%；期內收入跌3%至1340億元人民幣，是上市以來首次下跌。

美團亦高開近2%，日前傳騰訊計劃減持美團（3690）全部或大部分股權，騰訊首席戰略官James Mitchell回應指報道不準確。

另外，碧桂園 （2007） 盈警跌逾1%，該公司料上半年度股東應佔淨利潤介乎約2億元至10億元人民幣，按年減少93.3%至98.7%；核心淨利潤介乎約45億元至50億元人民幣，按年跌67.1%至70%。