高盛料港銀最快本月首加P息　第二次或於12月發生

美國聯儲局今年已累計加息2.25厘，與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR）近日持續向上創新高。高盛預計，本港銀行最快在本月，最遲在9月22日，即聯儲局公佈議息結果翌日，便會首次上調最優惠利率（P），預計加幅將為0.25厘。該行指出，加P料僅一次起兩次止，倘有第二次加P，估計將於12月發生，加幅也將為0.25厘。

該行發布報告表示，一般而言，當P息減1個月HIBOR的差距縮窄至約2個百分點，前者便會上調，而兩者間的差距現已僅約1.8個百分點。該行預計，聯儲局會在今年底完成加息，最終加至3.25 厘至3.5 厘，而活期存款流向定期幅度可控，資金成本環境不緊張。

高盛估計，P息每上調25點子，將導致中銀香港（2388）及恒生（0011）淨息差分別收縮0.02厘和0.05厘。不過，相對港銀在2021至2024年間預測的淨息差累計擴張幅度，亦即54點子或58點子，相關負面影響仍屬有限。

高盛並不認同本地銀行股股價已見頂，預計銀行股未來12個月仍可進一步走高，因其財務表現已有所改善。與上次加P不同，隨着入境措施進一步開放，本港經濟增長明年料有改善，消費活動也可望轉強。同時，企業貸款有望獲得重新向上定價，令有關貸款淨息率好轉，以及港銀現估值較歷史均值有25%折讓。

高盛看好企業貸款相對零售銀行比重較高的銀行股，原因是加P對零售銀行淨息差的限制較大。基於中銀香港對零售銀行業務盈利依賴程度較低，故給予買入評級，並將其列入確信買入名單。