吉利上半年少賺35%　總銷量下跌3%　維持全年銷售165萬部汽車目標

吉利（0175）公布中期業績，截至今年6月止，股東應佔溢利按年減少34.8%，至15.52億元（人民幣．下同）；每股盈利14.83分，不派中期息。

期內，收入按年增長近三成，至581.83億元；惟總銷量下跌3%，至61.38萬部汽車，主要由於中國部分城市的疫情防控措施及全球芯片短缺阻礙生產及銷售所致。與此同時，由於油價上升及政府政策支持，中國消費者對新能源汽車的需求持續上升，繼而導致同期內燃機汽車之需求下降。

集團指，中國汽車市場激烈的競爭、原材料及電池價格上漲以及全球芯片供應短缺並無減弱跡象，並將繼續於今年下半年對集團的銷售表現及盈利能力造成壓力。此外，極氪控股仍處於初期發展階段，經營成本較高。儘管上述種種因素，中國政府近期出台多項汽車刺激政策，加上更多具競爭力的新能源汽車型號陸續推出，集團於下半年可望有更好表現。

展望下半年，鑑於近期中國政府的汽車刺激政策陸續出台，與疫情相關的中斷消退後汽車需求將有望回暖。隨著更多具競爭力的新能源汽車型號陸續推出以及即將在本年度餘下時間推出的新車型初步獲得熱烈的市場反饋，集團的管理團隊將竭力實現全年銷量達165萬部的目標，即較去年增長24%。