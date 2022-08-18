銀娛上半年轉蝕8.5億　收益下挫近四成　手上淨現金203億

銀娛﹙0027﹚宣布，上半年股東應佔虧損為8.5億元，2021年上半年則錄溢利9.47億元。每股虧損19.5仙，不派息。

上半年集團經調整EBITDA為1.91億元，按年下跌90%。期內，淨收益為65億元，按年下跌39%。

手持淨現金203億元

集團的資產負債表維持高流動性及穩健。截至今年6底，現金及流動投資為290億元，淨現金為203億元。核心債務大致維持於3億元。銀娛稱，這讓集團能彈性調整業務，同時支持集團的投資發展計劃。由於持續受到新冠肺炎疫情影響，董事會今天決定不派發股息。

另外，銀娛宣布，成功申請並已獲批准延長澳門娛樂場幸運博彩經營批給期限至今年12月底。政府隨即宣佈由2022年7月29日開始招標，截止日前為2022年9月14日。憑藉集團在度假城引入創新的非博彩元素、強勁的營運往績、對澳門經濟的重大投資、以及對社會責任的重視，包括支持中小企業的往績，集團已為競投其中一個澳門娛樂場幸運博彩經營批給作好最充份準備，期待競投過程在年底前完成。

最新發展方面，銀娛表示， 繼續在旗下的度假城進行提升工程，藉此保持其競爭力及對顧客的吸引力。同時， 路氹第三及四期項目，第三期已經基本竣工，集團正致力發展第四期。第三及四期項目聚焦在非博彩業務，主要針對會議、獎勵旅遊、展覽和活動（MICE）、娛樂和適合家庭旅客的設施，同時亦包括博彩。另外，澳門銀河萊佛士將會配合市場狀況而開幕，其後開幕的將會是銀河國際會議中心及澳門安達仕酒店，並繼續推進餘下部分的建築工程。