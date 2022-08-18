東亞內房債規模達860億元　李民橋：下半年不排除增加撥備

內地房地產貸款質素轉差，市場憂慮影響相關貸款較多的香港銀行。東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民橋表示，目前整體內房債務（包括內地及離岸）規模為860億港元，佔總貸款比例已由去年16%下降至12%，而內房債佔內地債務比例也由2年前的41%，下降至現時的31至32%。

李民橋稱，未來對於新增內房債務會更為謹慎，並會增加其他行業貸款，將內房相關的貸款規模慢慢減輕。而今年下半年若果內房債務情況沒有改善，不排除進一步增加相關撥備。

他透露，近期爛尾樓停貸風波名單上，東亞銀行涉及1個項目，但該項目客戶並沒有停貸行動，而項目在8月已完工，並非爛尾樓，故此對東亞沒有影響。

李民橋：加息料帶來額外17億淨利息收入

李民橋表示，從宏觀層面來看，內地政府正透過一系列措施提升內房流動性，相信會對內房行業帶來改善。於此同時，加息環境下，HIBOR上升有利香港業務，預計能幫助東亞集團未來12個月淨利息差擴大20點子，香港方面能擴大30點子，並帶來額外17億元的淨利息收入，估計能抵銷存款利息成本。另外，受到社交距離措施放寬等因素影響，對於非利息收入也會保持樂觀。

另外，東亞擬根據於5月6日舉行的2022年股東周年常會上股東授予董事會的一般性授權，進行場內股份回購，金額不超過5億元，視乎當前的市場情況而定。

對於會否增加派息及回購比率，李民橋回應稱，派息水平與盈利掛鉤，以往派息比例保持在40至45%，上半年相對保守，決定5億元回購，則因為管理層看好公司業務發展前景。