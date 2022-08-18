瑞銀：員工流失率較往年高　望11月金融高峰會前檢疫措施再放寬

本港出入境檢疫及隔離措施一直備受爭議，並被認為是導致近年人才流失的原因之一。瑞銀亞太區投資銀行主管金弘毅表示，目前瑞銀員工流失率少於10%，但相較往年幅度為高，流失的包括外籍員工及本地員工，因個人家庭原因或者公司工作調配關係而離港，也有本地員工移民。

他指出，作為投行從業員，需要前往各地工作，政府推出新的3+4防疫措施，雖然較早前已有放寬，但相較其他鄰近地區免檢疫及隔離仍有差距，從業員仍會感覺諸多不便，從而會影響本港競爭力，期望政府能在11月金融高峰會前會再有放寬。

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團早前有傳有望重新上市，金弘毅表示，雖然面對市況及監管等各項不穩定因素，但有信心在明年底前會開始相關進展，並有機會中港兩地上市。

港股市場對A股公司仍具吸引力

他指出，受到中國經濟放緩、疫情封控措施、中美交惡、美國通脹及加息、俄烏軍事衝突引致的能源問題等，均為股本市場帶來壓力，但投資者仍看好的板塊包括ESG、可持續能源、新能源電動車及相關行業、中國內需、軟件及半導體。

受到中美交惡影響，有A股上市公司會轉移去歐洲上市，例如瑞士及倫敦，而非香港，金弘毅認為，目前僅有少數幾家公司有如此做法，對於A股公司並非壞事，因其需要多元化的融資平台，而香港對於A股公司相信仍有吸引力，例如近期中國中免（1880）來港上市。

受到近期內地爛尾樓停貸風波影響，對於內房企業股本融資帶來壓力。不過金弘毅認為，對於龍頭或優質內房企業，其股本融資仍會受到投資者支持。

併購市場方面，今年仍然活躍，雖然受到地緣政治影響，中國企業在海外特別是美國及歐洲的併購面臨挑戰，但中國企業包括私募基金，或者海外企業出售中國資產的活動均較為活躍。中國私募基金並更多尋覓在東南亞國家的併購機會。