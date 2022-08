港交所(0388)行政總裁歐冠昇出席團結香港基金「團結卓爾論壇」指,香港市場一直保持高度流動性,去年港股日均成交額近1,670億元,近月成交回落,但仍屬正常上落,強調香港作為國際金融中心,一直表現出強勁韌性,故對港股未有任何擔憂。

他又指,本港作為企業集資地,是亞洲最大、世界第二大的生物科技集資地,去年籌集的資金有19%來自新經濟企業,同時有更多國際投資者參與本港市場,逾四成三投資者來自國際。

他認為,香港應把握中國下一階段的增長、可持續發展機遇及創科的發展,估算內地在岸市場規模將由現時30萬億美元,大幅增至10年後的逾100萬億美元,規劃之大將重塑全球金融市場格局。他指,香港是連接內地與世界的「超級聯繫人」,港交所會一直推出措施,強化金融基建。

他相信,內地不會完全開放資本市場,意味大量資金需要流經香港,即使內地逐步開放,即使香港佔比稍降,但市場始終龐大,估計未來10至15年可見此趨勢,形容現時本港正處於「對的地方、對的時間(the right place and the right time)」。