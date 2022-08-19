滬深股市齊低收　亞太區股市普遍腳軟　港股微跌20點｜持續更新

隔晚美股三大指數反覆向上，最終收市靠穩造好。恒指夜期走弱，收報19709點，低水約54點。市場關注今日小米（1810）業績，以及雅生活（3319）遭母公司雅居樂（3383）減持。



【15:26】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3258點，跌19點，深成收市報12358點，跌158點，滬深300指數收市報4151點，跌29點，創業板收市報2734點，跌41點。

亞太區股市方面，日經跌11點，報28930點，韓股跌15點，報2492點，台股升12點，報15408點。

港股方面，恒指跌20點，報19743點，國指升14點，報6714點，科指跌4點，報4188點。

【14:45】恒指午後轉跌

港股轉跌，恒指最新報19739點，跌24點，國指升8點，報6708點，科指最新報4186點，跌6點。

東方海外（0316）豪派股息，午後升幅擴大，最新報233.8元，飆6%。內房股碧桂園（2007）升3.3%。

車股方面，吉利（0175）升3.1%。

【12:00】恒指中午報19852點

恒生指數中午收報19852點，升89點；恒生科技指數漲0.79%，報4225點。

新股雙財莊（2321）早段曾升逾八成，其後升幅收窄，中午收升44.6%，報0.81元。

閱文集團（0772）計劃進行最多7億元回購，股價中午升超6%。

雅生活服務全日受壓，跌近14%，

【10:30】港股倒升 騰訊再升2%

恒生指數低開後，跌幅逐漸收窄，最新已倒升近百點，高見19856點，成交額不足300億元。

東方海外（0316）升逾3%，暫為表現最佳藍籌。

網易（9999）績後最多跌逾6%，最新升挫近半成，報135.4元。網易第二季收入達232億元人民幣，按年增12.8%；經調整純利達54億元人民幣，按季增長5.5%，勝預期。

【09:20】港股低開逾百點

恒生指數開報19656點，跌107點或0.54%。

小米績前走低，開報11.52元，跌1.03%，成交額約774萬元。

雅生活服務遭母公司雅居樂減持，涉4,900萬股，作價每股7.01元，較上日收市價折讓16%。雅生活服務低開13.7%，報7.2元，成交額達5.69億元。

澳博（0880）月初宣布供股集資30億元，公司副主席兼行政總裁蘇樹輝昨申報，上周五（12日）及周一（15日）連續兩日減持澳博，套現近8,700萬元。澳博今高開2.82%，報2.92元。