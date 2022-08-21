軟銀跌落神壇　Elliott近乎清倉離場　孫正義翻身有一著｜林子傑

軟銀集團（SoftBank)的創辦人孫正義在 2000 年的時候，向馬雲投資了2000萬美元創辦阿里巴巴。這筆膾炙人口的投資不僅產生了巨大的回報，更令孫正義和軟銀成為全世界最成功的初創投資者之一。

據軟銀的企業介紹，公司的目標是通過與最優秀的科技公司建立長期合作夥伴關係，使軟銀在未來 300 年，成為全球最有價值的公司。

今年的科技股熊市對軟銀來說，是有史以來最嚴峻的考驗。

馬雲與軟銀創辦人孫正義及數家投資機構於2000年達成融資2,000萬美元協定。 (阿里巴巴官網圖片)

8 月 8 日，軟銀公佈 2022 年第二季度虧損 240 億美元，這是該公司有史以來最重大的季度虧損。就在一年前，持有 473 項投資的軟銀願景基金 （Vision Fund) 的累計投資收益為525 億美元，但在過去一輪的熊市洗禮後，這些收益已大幅縮減至8.3 億美元。

孫正義對他的投資失誤誠摯道歉，態度亦徹底轉變，他對在天價估值下做出的投資決定，深感羞愧和遺憾。

儘管現時投資項目估值比過去兩年更具吸引力，但軟銀在 2020年第二季度僅批准了6 億美元的投資，比去年同期大幅下降 97%。孫正義表示，不幸的是，獨角獸公司創始人仍然相信，他們的公司還值去年的天價，沒有面對現實。他表示，在非上市公司的估值低於上市公司之前，他會耐心等待。他還補充說，「股票市場的冬天還沒有完結，但初創公司的寒冬會持續更長的時間。現在，在股市下跌這麼多的情況下，似乎是投資的最佳時機，我有衝動這樣做，但如果我採取行動，我們可能會遭受不可逆轉的打擊，這是不可接受的。」

市場甚至開始猜測，孫正義在未來可能會私有化軟銀，以釋放公司的真正價值。（知未網）

軟銀的投資價值

軟銀令投資者失望的一大原因，是該公司的基礎資產價值總是遠高於其股價。截至 6 月季度末，軟銀的淨資產值(NAV)幾乎是當前市場價格的兩倍。

英國《金融時報》報導稱，對沖基金 Elliott Management 在近期已幾乎拋售其軟銀的所有投資。 Elliott 高級管理層曾經說過，他們曾經相信孫正義可以通過股票回購、改善公司管治模式和出售資產，來縮小軟銀淨資產值和市場價格的差距，但孫正義最近幾年的表現實在令他們非常失望。

市場甚至開始猜測，孫正義在未來可能會私有化軟銀，來釋放公司的真正價值。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有軟銀的股票和相關的衍生工具。

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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