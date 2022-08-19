小米第二季經調整利潤按年大減67%　智能手機業務收入跌近三成

小米（1810）公布第二季業績，截至今年6月底三個月，非國際財務報告準則計量（non-IFRS）的經調整利潤錄得20.81億元（人民幣．下同），按年大跌67.1%，按季則跌27.2%。



期內，收入按年跌20.1%，至701.7億元；其中智能手機分部收入按年跌28.5%，至423億元，主要是由於智能手機出貨量減少所致。智能手機出貨量由2021年第二季度的5,290萬台，減少26.2%至2022年第二季度的3,910萬台，主要是由於全球宏觀經濟環境的影響及中國大陸新冠肺炎疫情反覆。

智能手機的平均售價（ASP）由2021年第二季度每部1,116.7元，下降3.1%至2022年第二季度每部1,081.7元，主要是由於本年度的中國大陸618電商購物節期間增強了促銷力度及高端智能手機產品發佈時間表變化所致，惟部分被美元升值導致的境外智能手機ASP增加所抵銷。

至於IoT與生活消費產品分部收入，由2021年第二季度的207億元，減少4.5%至2022年第二季度的198億元；互聯網服務分部收入則由2021年第二季度的70億元，減少0.9%至2022年第二季度的70億元，主要是由於金融科技業務收入減少，惟部分被電視增值服務及遊戲業務收入增加所抵銷。