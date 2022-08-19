銀公：銀行上調H按封頂息屬預期　美9月升息最少0.5厘　加P條件增

昨日滙豐、渣打兩大銀行先後宣布，上調H按封頂息0.25厘至2.75厘。銀行公會主席禤惠儀表示，受到美國加息影響， 1個月拆息+1.3厘持續高於普遍銀行2.5厘封頂息，銀行上調H按封頂屬於預期之內。若果9月聯儲局加息不少於50點子，而本港拆息持續跟隨向上，上調封頂行動會持續，同時調升最優惠利率（P）的條件會有所增加，但實際加P時間會視乎個別銀行資金成本，拆息水平及銀行結餘跌幅等因素而定。

至於本港息口提升會否影響樓市，她就回應稱，影響樓市表現的不單只有息口，還有宏觀經濟環境，本港剛性需求，以及整體供求情況等。對於金管局會否會因應加息環境而調整壓力測試，她表示，會與金管局密切留意息口走勢，以確保金融體系穩定，包括壓力測試。

料下半年企業及私人信貸回升幅度不大

被問及滙豐同時推出的定息按揭，會否成為業界新常態時，禤惠儀表示，定息按揭屬於個別銀行策略，視乎資金成本、拆息走勢等而設計出不同產品，去迎合買家需求。

上半年信貸增長疲弱，加息會否進一步影響信貸需求，她表示，下半年市場仍存不明朗因素，但若果本地經濟活動能有所向好，相信企業及私人信貸需求都能有所回升，但升幅相信不會太大，有輕微回升已經不錯。