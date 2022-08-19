招行半年多賺13.5% 不良貸款餘額及不良貸款率「雙升」
撰文：張偉倫
出版：更新：
招商銀行（上海﹕600036）（3968）公布截至今年6月底止中期業績，歸屬該行股東淨利潤為694.2億元（人民幣‧下同），按年增加13.52%；若扣除非經常性損益後，歸屬該行股東淨利潤692億元，按年增加13.55%。
該行表示期內淨利差按年收窄0.08個百分點至2.33%，淨利息收益率為2.44%，按年收窄0.05個百分點。
期內利息淨收入為1,076.92億元，按年增加8.41%，非利息淨收入713.99億元，按年增2.87%。
資產質素方面，招行指出，截至今年6月底不良貸款餘額為563.86億元，較去年底增加10.86%，不良貸款率提高0.04個百分點至0.95%。撥備覆蓋率為454.06%，下跌29.81個百分點，貸款撥備率為4.32%，按年跌0.1個百分點。
房地產不良貸款率升1.56個百分點
截至今年6月底，招行貸款減值準備為2,560.27億元，較去年底增加4.03%。貸款及墊款信用減值損失為227.95億元，按年增加83.38億元，主要是報告期內對部份房地產客戶增提信用損失準備。
截至報告期末，招行對公房地產不良貸款率2.95%，較去年底上升1.56個百分點。
資本水平方面，核心一級資本充足率為12.32%，較去年底減少0.34個百分點。