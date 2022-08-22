四川啟動能源供應保障一級應急響應　延續對工業用戶限電停產

《彭博》報道，面對嚴峻的電力保供形勢，四川省在周日啟動突發事件能源供應保障一級應急響應。在已經實施限電停產的這個工業大省，此舉令製造業形勢更為惡化。

四川省經濟和信息化廳周日（21日）在一份通知中表示，7月以來面臨歷史同期最高極端高溫、歷史同期最少降雨量、歷史同期最高電力負荷疊加的嚴峻局面，高溫災害天氣與旱災並行，電力供需矛盾極為突出。

《財新》同日引述不具名的電網和工業企業人士報導稱，該省部分工業電力用戶停產從8月20日延續至25日。

這是四川省1月份出台突發事件能源供應保障應急預案以來首次啟動一級響應。預案中的措施包括啟動應急發電機組優先滿足民用、重要用戶和地區的需求，以及按最大生產能力組織生產成品油、天然氣和煤炭。

8月19日，重慶市，嘉陵江水位大跌，一些較淺水位置露出水面，居民走到乾涸的部份遊覽和拍照。（Mark Schiefelbein／美聯社）

四川是中國人口最多的省份之一，也是電動汽車電池和太陽能電池板的重要生產基地。包括豐田汽車和寧德時代在內的企業已經在當地停產數日。電荒令已經受制於突然封控、持續檢測和限制人員流動等防疫清零政策的中國企業面臨新挑戰。消費者信心受到打擊，製造業也面臨嚴重衝擊。

四川省政府和國網四川省電力公司官員在周六的新聞通氣會上表示，當前全省用電需求最高負荷已躍升至6500萬千瓦，同比成長25%。此同時，該省水電來水較常年減少5成以上，保障成都等負荷中心用電的主力水庫已達死水位。

國家氣象中心數據顯示，本月成都已有15天無降雨，重慶出現了18天干旱。南京和南昌這兩個城市本月則完全沒有下過雨。