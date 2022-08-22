恒指跌逾1%後轉漲　長汽炒上飆一成　商湯入國指升4%｜持續更新

美股上周五（19日）全線收跌，創6月以來最大跌幅。港股連跌兩周累挫428點或2.1%，「黑期」今早跌約240點在19520點附近。此外，市場關注藍籌新貴表現，百度（9888）、周大福（1929）、中國神華（1088）以及翰森製藥（3692）將加入恒生指數，9月5日生效。



【10：40】恒指轉漲

恒生指數最新轉漲，盤初一度跌逾1%。成分股中，網易（9999）漲逾4%，海底撈（6862）漲逾3%。

長城汽車（2333）獲炒上，升逾一成，高見12.28元，成交額達7億元。

商湯（0020）獲納入國企指數，最新升逾4%。

【10：00】港股跌148點

恒指跌148點，開報19624點。科指跌1.25%，報4139點。

藍籌新貴逆市漲，百度（9888）升逾1%，周大福（1929）升逾3%，中國神華（1088）升近2%以及翰森製藥（3692）揚4%，該4隻股將加入恒生指數，9月5日生效。

小米（1810）績後跌近5%，其次季營收701.7億元人民幣，按年下降20%；國美零售 （0493） 早段倒跌一成，破底低見0.255元，觸發市調機制，現仍插近7%。

【09：20】港股低開200點

恒指低開200點，開報19572點。科指跌1.4%，報4133點。

科技股普跌，小米（1810）績後跌2.06%，其次季營收701.7億元人民幣，按年下降20%；快手（1024）跌2.16%，美團（3690）跌2.06%，騰訊（0700）跌0.89%，而即將公佈業績的京東（9618）跌1.84%。

藍籌新貴表現個別發展，百度（9888）低開逾1%，周大福（1929）高開逾2%，中國神華（1088）升近2%以及翰森製藥（3692）揚近5%，該4隻股將加入恒生指數，9月5日生效。

此外，國美零售 （0493） 復牌升逾8%。