港股低收116點　4準藍籌新貴翰森彈逾3%表現最佳　小米績後跌3%

美股上周五（19日）全線收跌，創6月以來最大跌幅。港股連跌兩周累挫428點或2.1%，「黑期」今早跌約240點在19520點附近。此外，市場關注藍籌新貴表現，百度（9888）、周大福（1929）、中國神華（1088）以及翰森製藥（3692）將加入恒生指數，9月5日生效。



【16：27】港股低收 跌116點

港股仍是偏弱勢，今日又再低收，不過總算收市價高於開市價。整體而言交投仍屬淡靜，成交額830億元。

恒指收市報19656點，跌1126點，國指跌24點，報6695點，科指跌40點，報4152點。

上周五恒指公司宣布即將加入4隻成份股，該4股自然成為今日市場人士關注焦點。周大福（1929）跌0.6%，2年後回歸成份股的神華（1088），逆市升2.1%，百度（9888）升0.9%，翰森製藥（3692）為表現最佳的準新貴，升3.2%。

物管股今日表現突出，碧桂園服務（6098）升3.9%，報15.98元，融創服務（1516）升0.9%，雅生活（3319）升3.4%。

內房股方面，碧桂園（2007）升3.2%，中海外（0688）升0.5%，潤地（1109）升1.8%。

體育用品股逆市揚，安踏（2020）升3.5%，李寧（2331）升2.4%。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.4%，阿里（9988）跌1.1%，小米（1810）跌3.3%。

【15：22】新奧跌幅擴至逾13%

新奧（2688）跌勢在午後加劇，最新報104.5元，跌13.4%。兩間大行花旗及瑞信分別將新奧目標價上調至136元及115元，摩通則降價至145元，評級為「增持」。

【15：04】內房及物管股普遍上揚

內地股市高收，上證收市報3277點，升10點，深成收市報12505點，升147點，滬深300指數收市報4181點，升30點，創業板收市報2779點，升44點。

亞太區股市方面，日股跌135點，報28794點，韓股跌30點，報2492點，台股跌163點，報15245點。

港股方面，恒指最新報19709點，跌63點，國指跌4點，報6715點，科指跌32點，報4159點。

【13：54】內房及物管股普遍上揚

內地5年期市場貸款報價利率（LPR）減息0.15厘，內房及物管股普遍上揚，碧桂園服務（6098）揚3.9%，同系碧桂園（2007）升3.2%，潤地（1109）升2.3%。

港股續牛皮，恒指跌43點，報19729點，國指無升跌，報6719點，科指跌32點，報4160點。

【13：20】新奧能源﹙2688﹚大挫11%

港股午後表現仍然牛皮，恒指升5點或0.03%，報19778點；國指升19點或0.28%，報6738點；科指挫14點或0.33%，報4178點。大市成交額500億。

新奧能源﹙2688﹚大挫11%，表現差絕藍籌。

【12：00】中午收漲39點

恒生指數中午收報19812點，升39點或0.2%，成交額僅455億元。

內房股受捧，碧桂園（2007）升近半成，報2.61元。旗下碧服（6098）亦升逾4%。

體育用品股亦有資金追捧，李寧（2331）及安踏（2020）雙雙升超3%。

【11：10】內房物管板塊持續拉升

房地產及物業管理板塊持續拉升，旭輝控股（0884）漲超11%，旭輝永昇服務（1995）漲超10%，寶龍地產（1238）漲超8%，雅居樂（3383）漲近8%，碧桂園（2007）、碧桂園服務（6098）漲超5%。

【10：40】恒指轉漲

恒生指數最新轉漲，盤初一度跌逾1%。成分股中，網易（9999）漲逾4%，海底撈（6862）漲逾3%。

長城汽車（2333）獲炒上，升逾一成，高見12.28元，成交額達7億元。

商湯（0020）獲納入國企指數，最新升逾4%。

【10：00】港股跌148點

恒指跌148點，開報19624點。科指跌1.25%，報4139點。

藍籌新貴逆市漲，百度（9888）升逾1%，周大福（1929）升逾3%，中國神華（1088）升近2%以及翰森製藥（3692）揚4%，該4隻股將加入恒生指數，9月5日生效。

小米（1810）績後跌近5%，其次季營收701.7億元人民幣，按年下降20%；國美零售 （0493） 早段倒跌一成，破底低見0.255元，觸發市調機制，現仍插近7%。

【09：20】港股低開200點

恒指低開200點，開報19572點。科指跌1.4%，報4133點。

科技股普跌，小米（1810）績後跌2.06%，其次季營收701.7億元人民幣，按年下降20%；快手（1024）跌2.16%，美團（3690）跌2.06%，騰訊（0700）跌0.89%，而即將公佈業績的京東（9618）跌1.84%。

藍籌新貴表現個別發展，百度（9888）低開逾1%，周大福（1929）高開逾2%，中國神華（1088）升近2%以及翰森製藥（3692）揚近5%，該4隻股將加入恒生指數，9月5日生效。

此外，國美零售 （0493） 復牌升逾8%。