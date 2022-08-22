LPR非對稱下調　五年期降幅首超MLF　券商分析：穩定房地產市場！

最新一期貸款市場報價利率（LPR）出爐，人行今日（22日）宣佈，五年期LPR下調15個基點，至4.3%，此前為4.45%。一年期貸款市場報價利率（LPR）從3.7%下調至3.65%。



華泰證券則認為，5年期LPR降幅更大，首次超過MLF利率降幅，其主要目的在於穩定房地產市場。該行研究所副所長張繼強表示，7月信貸的塌陷很大程度上源於房地產，居民部門仍在延續降槓桿趨勢。對於房地產而言，保交樓是核心，但穩房價是關鍵，促進需求回暖才能讓整體行業重回正常軌道。

張繼強指，目前二三線城市的房地產銷量同比跌幅還在30%至50%，對穩信貸和穩投資的拖累依然嚴重，故這些因素決定了5年期LPR下調的必要性大增。

下調5年期LPR穩房地產信貸

東方證券首席經濟學家邵宇認為，對於房地產市場來說，「降息」對於居住型需求都具備一定的吸引力，銀行如果因此更多放貸動力的話，將帶來更多正面影響。但考慮到房住不炒的大前提，能否大幅度刺激住房需求仍待觀察，後續仍然具備降息空間。

是次人行非對稱下調一年期及五年期LPR，光大證券認為，若1年期LPR下調幅度過大，容易加劇企業對銀行的套利行為。

光大證券金融業首席分析師王一峰表示，6月份企業貸款加權平均利率已降至4.16%的歷史新低，同時1年期LPR已處於較低水平，若再考慮信貸供需矛盾加大、銀行「應投盡投」下貸款利率點差的大幅壓降，對優質企業的流貸利率水平可能已在1年LPR基礎上出現大幅減點，且與部分定期存款定價之間已形成「倒掛」。在此情況下，若1年期LPR下調幅度過大，也容易加劇企業對銀行的套利行為，降低政策效果。