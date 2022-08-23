恒指跌勢加大至175點　吉利瀉6.8%　新奧反彈揚逾3%｜持續更新

市場憂慮經濟放緩下美聯儲仍大幅加息，隔晚美股三大指數下挫，道指收跌643點，跌幅1.91%；納指收跌2.55%，報12381點。美國10年期美債孳息率，一個月來首次升穿3厘。而黑期今早最新跌約65點在19610點附近。

此外，今日公布業績有平保（2318）、中生製藥（1177）、安踏（2020）及恒地（0012）4隻藍籌。



【14：00】恒指跌175點

港股跌勢在午後加劇，恒指最新報19481點，跌175點，國指最新報6639點，跌16點，科指最新報4131點，跌20點。

昨日下挫的新奧（2688）今日反彈，最新報106.9元，升3.3%。

油股上揚，中海油（0883）升3.2%。

不過吉利（0175）卻下挫6.8%，跑輸大市。

【13：04】恒指跌82點

恒生指數午後跌82點，報19574點，成交407億元。科指升0.08%，報4155點。

安踏（2020）午後升超7%，該公司上半年營收259.65億人民幣，按年增長13.8%；歸屬公司股東淨利潤35.88億人民幣，按年下降6.6%。

特步（1368）升0.44%，該公司上半年收入增加37.5%至56.836億人民幣，純利上升38.4%至5.904億人民幣。

郵儲行 （1658） 跌超5%，該公司上半年按年多賺14.9%，惟個人房貸、內房貸款不良率俱升。

【12：08】恒指半日跌96點

恒生指數半日跌96點，報19560點，成交407億元。科指跌不足1點，報4151點。

濠賭股插水，永利 （1128） 、銀娛 （0027） 跌超3%，金沙 （1928） 、美高梅 （2282） 跌近3%，澳博 （0880）跌近1%，新濠 （0200） 跌逾1%。據《澳門日報》報道，有澳門博彩業者表示，近日客量回升，但距離「6.18」疫前仍有一段較大距離，投注額也普遍下跌，博彩業短期未能脫險。

郵儲行 （1658） 跌近6%，報4.6元，該公司上半年按年多賺14.9%，惟個人房貸、內房貸款不良率俱升。

三桶油逆市齊升，中海油 （0883） 升逾2%，中石油 （0857） 升近2%，中石化 （0386） 升0.54%。

快狗打車 （GOGOX，2246） 逆市造好，股價升逾15%，報6.9元。

【10：53】恒指跌幅擴大

恒指跌180點，報19476點；科指跌0.41%，報4135點。

濠賭股插水，銀娛 （0027） 跌逾3%，金沙 （1928） 、永利 （1128） 、美高梅 （2282） 跌近3%，澳博 （0880） 、新濠 （0200） 跌逾1%。據《澳門日報》報道，有澳門博彩業者表示，近日客量回升，但距離「6.18」疫前仍有一段較大距離，投注額也普遍下跌，博彩業短期未能脫險。

郵儲行 （1658） 跌超6%，報4.58元，成交額2.06億元。該公司上半年按年多賺14.9%，惟個人房貸、內房貸款不良率俱升。

【10：00】恒指跌幅擴大

港股跌108點，報19548點；科指跌0.07%，報4149點。

電力股普遍向上，潤電 （0836） 升逾3%，中國電力 （2380） 升逾1%。

康師傳 （0322） 績後升逾7%，該公司半年純利按年跌38.4%至12.5億人民幣，收益約382.17億人民幣，按年增長7.97%，派特別中期息6.63美仙。

思捷 （0330） 盈警，股價低開逾12%，現挫22%，報1.22元。

【09：20】港股低開12點

恒指低開12點，報19644點；科指低開0.02%，報4151點。

科技股個別發展，騰訊（0700）升0.45%，阿里巴巴（9988）升0.56%，快手（1024）升0.07%，小米（1810）跌0.71%。

思捷 （0330） 發盈警，股價挫逾12%，該公司預期上半年純利降至約1,300萬港元，按年降89%。