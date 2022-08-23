恒指跌近200點　濠賭股插水　郵儲行績後跌超6%｜持續更新

市場憂慮經濟放緩下美聯儲仍大幅加息，隔晚美股三大指數下挫，道指收跌643點，跌幅1.91%；納指收跌2.55%，報12381點。美國10年期美債孳息率，一個月來首次升穿3厘。而黑期今早最新跌約65點在19610點附近。

此外，今日公布業績有平保（2318）、中生製藥（1177）、安踏（2020）及恒地（0012）4隻藍籌。



【10：53】恒指跌幅擴大

恒指跌180點，報19476點；科指跌0.41%，報4135點。

濠賭股插水，銀娛 （0027） 跌逾3%，金沙 （1928） 、永利 （1128） 、美高梅 （2282） 跌近3%，澳博 （0880） 、新濠 （0200） 跌逾1%。據《澳門日報》報道，有澳門博彩業者表示，近日客量回升，但距離「6.18」疫前仍有一段較大距離，投注額也普遍下跌，博彩業短期未能脫險。

郵儲行 （1658） 跌超6%，報4.58元，成交額2.06億元。該公司上半年按年多賺14.9%，惟個人房貸、內房貸款不良率俱升。

【10：00】恒指跌幅擴大

港股跌108點，報19548點；科指跌0.07%，報4149點。

電力股普遍向上，潤電 （0836） 升逾3%，中國電力 （2380） 升逾1%。

康師傳 （0322） 績後升逾7%，該公司半年純利按年跌38.4%至12.5億人民幣，收益約382.17億人民幣，按年增長7.97%，派特別中期息6.63美仙。

思捷 （0330） 盈警，股價低開逾12%，現挫22%，報1.22元。

【09：20】港股低開12點

恒指低開12點，報19644點；科指低開0.02%，報4151點。

科技股個別發展，騰訊（0700）升0.45%，阿里巴巴（9988）升0.56%，快手（1024）升0.07%，小米（1810）跌0.71%。

思捷 （0330） 發盈警，股價挫逾12%，該公司預期上半年純利降至約1,300萬港元，按年降89%。