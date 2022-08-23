安踏上半年純利跌6.5%　FILA分部收入倒退　經營溢利跌兩成

安踏（2020）公布中期業績，截至今年6月底止上半年，股東應佔溢利錄得35.88億元（人民幣．下同），按年跌6.5%，每股盈利1.33元，中期息派每股62分，按年多派3.3%。

期內，收入按年增長13.8%，至259.65億元。由於中國大陸的疫情反彈，集團遵循各地政府的指引和要求，於特定區域暫停營運若干實體店鋪。因此，集團的線下零售業務受到客流量顯著下跌及消費意欲減弱帶來的雙重不利影響。而電子商貿平台的線上銷售已抵銷部份實體店鋪暫停營運的影響。

其中，安踏分部貢獻整體收益的51.5%，分部收益按年增長26.3%。至於FILA分部收益按年減少0.5%，主要由於受到疫情影響，暫停營運之實體店鋪集中於高線城市和購物中心，FILA作為高端品牌，於高線城市佈局較多，所受到的影響較大。

經營溢利方面，安踏分部按年增長20.2%，而FILA則下跌22.8%。

展望下半年，集團指，部份國家及地區疫情可能出現局部反彈，環球市場前景仍充滿變數。雖然市況依然難以預測，不過從經濟數據來看，上半年中國的主要經濟指標增速基本穩定，中國仍具備充足的宏觀調控能力，支撐經濟穩定增長。

中長期而言，中國經濟和運動服飾行業的基本面保持健康，十四億人的巨大消費市場依然存在，安踏對行業的發展前景抱持審慎樂觀的態度。自2021年以來，中國從出口導向的增長模式轉變為雙循環模式，強調出口和內需並重，採用以國內消費主導的經濟模式作為長遠發展目標，有利提振內需，創造有利良好的消費氣氛，相信零售業在未來仍會實現可持續增長。