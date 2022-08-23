世茂據報已制訂境外債初步重組方案　不會削本金

再有內房企業正處理境外債務，並制訂相關方案。據內地傳媒報道，世茂集團（0813）日前公布關於境外債務初步重組方案，並已提交予債權人小組的財務顧問。據悉世茂的境外債重組方案不會削減本金。

據報道指，世茂集團在8月19日給予債權人小組的方案中，46.5億元的銀團貸款計劃以攤銷方式，在未來3至6年內支付。即公司在重組生效後的第36、42、48、54、60、66和72個月，分別支付14%、28%、42%、56%、70%、85%和100%的攤銷費用。

至於總額達71.3億元的債券，包括57.2億元的公共債券、10.7億元的私人票據以及3.4億元的無擔保雙邊貸款，將會在重組生效後發行六批新票據，分別佔計劃債權人債券的9%、9%、18%、18%、23%及23%，期限分別為39、45、57、69、81以及93個月。

另外《路透》引述消息人士和根據一份文件報道，深陷債務困境的世茂向境外債權人提出重組計劃，擬在3至8年內償還118億美元（約920億元）。

世茂7月初公布，本金總額為10億美元的4.75厘優先票據到期，本金及應計未付利息總計約10.24億美元應付但未付。根據路孚特數據，世茂持有61億美元的未償境外債。