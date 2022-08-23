平保按年多賺4%至602億元人民幣　中期息0.92元人民幣

中國平安（2318）實現歸屬於母公司股東營運利潤為853.4億元（人民幣‧下同），按年增長4.3%，期內歸屬母公司股東淨利潤為602.73億元，按年增加3.9%。派中期息0.92元。

期內壽險及健康險業務新年業價值按年跌28.5%至195.73億元，內含價值為9,066.19億元，較去年底增加3.4%。該業務營運利潤為589.93億元，按年增加17.4%。

集團代理人數目繼續收縮，截至6月底止，個人壽險銷售代理人較去年底少13.5%，至51.9萬人。平保指出，平安壽險持續推動隊伍高質量轉型，代理人人均產能提升，上半年代理人之人均新業務價值按年增長26.9%。

財產保險業務收入淨利潤為83.81億元，按年跌22.3%，銀行業績淨利潤增加25.6%至220.88億元。資產管理業務收入為52.38億元，按年減少40.6%；科技業務營運利潤為53.04億元，按年跌23.8%。

不動產投資餘額達2228億元

險資投資表現方面，上半年總投資收益率為3.1%，按年下跌0.4個百分點，總投資收益為550.33億元，按年跌6.49%，主要由於淨已實現及未實現收益下跌305.69億元，相對去年同期錄85.98億收益，受資本市場波動影響，壽險及健康險業務，投資收益有所承壓。不過平保去年為華夏幸福作出減值撥備，今年未有出現，投資資產減值損失今年只有6,900萬元，相對去年同期錄197.96億元。

平保披露截至上半年末，該行保險資金投資組合中不動產投資餘額為2,228.33億元，在總投資資產中佔比5.2%，其中物權1,158.57億元，股權523.76億元，債權546億元。該行所持有的物權投資主要是有持續穩定回報的商辦收租型物業，符合保險資金長久期的資產配置原則，以匹配負債。其持有的股權投資中，約60%以項目公司股權形式投向收租型物權資產，該行將審慎研判內外部風險形勢，審慎開展不動產投資業務，提高資產質量。

截至6月底止的年化總投資收益率及淨投資收益率，分別是3.1%及3.9%，分別較去年同期跌0.4個百分點及升0.1個百分點。平保表示，上半年保險資金投資組合投資收益受資本市場波動影響，有所承壓。