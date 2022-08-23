恒地上半年少賺27%至47.8億　基礎盈利跌34%　中期息派0.5元

恒地（0012）公布，截至6月30日，上半年股東應佔盈利為47.81億元，按年少27%；每股盈利0.99元，派中期股息每股0.5元。

期內，基礎盈利為51.37億元，按年少34%，主要由於去年同期因美麗華酒店於2021年４月14日成為集團之附屬公司，以公允價值合併美麗華之資產及負債，產生應佔收益18.89億元所致。

物業銷售方面，本港物業銷售營業額約為40.79億元，較去年同期增加10%；應佔稅前盈利則約為港幣9.77億元，較去年同期減少19%，其中位於長沙灣的「映築」銷售理想，至半年結算日已售出約八成集團所佔之住宅單位。

於今年6月底，未入賬之自佔本港合約銷售總額則約為151.6億元，當中77.59億元，預計可隨物業落成並交付買家而於下半年入賬。

另外，集團峴市區舊樓重建項目方面（包括從市區重建局投得之項目），已購入全部及八成以上權益之自佔樓面面積合共約390萬平方呎，另有約20萬平方呎之自佔樓面面積，已撥作2022年下半年開售計劃。

集團指，透過不同途徑補充在本港之土地儲備。除部份作出租用途外，在未來數年可為集團提供充足之銷售樓面。