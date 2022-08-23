銀色債券｜滙豐稱首日認購宗數創新高　耀才指錄4000萬元認購

新一批銀色債券今日（23日）正式開售，市場反應熱烈，滙豐銀行指出認購宗數創新高，中信銀行（國際）則指出，客戶平均認購額逾25萬元；認購人數按年增加3成，認購額亦有2成增長。



滙豐﹕首日認購宗數創新高

滙豐發言人表示：「客戶對政府推出年利率最少4%的第7批銀色債券的認購反應熱烈，滙豐接獲的認購宗數創出銀債開售首日的新高，透過流動理財認購的比率持續上升。由即日起至9月2日，合資格客戶經流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請，均可享一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。」

中信銀行（國際）﹕平均認購額逾25萬元

中信銀行（國際）於銀色債券認購首日，客戶的平均認購金額超過25萬元，亦有數名客戶認購金額達100萬元。首天認購人數較上一批銀色債券增加超過3成，首日認購總金額亦較上一批銀色債券有雙位數增長。

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，新一批銀色債券保證息率由去年的3.5%上調至4%，為歷來最高，亦比港元定期息率為高，相信銀色債券對尋求穩定收入的投資者而言甚具吸引力，因此首日認購人數及總金額較上一批高，預計今批銀債會錄得超額認購。

中信銀行（國際）就銀色債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

輝立﹕首日認購額3500萬元

輝立銀債首日獲逾200人認購，認購金額達3,500萬元，平均認購16至17手，符合該行預期。

耀才﹕首日認購額4000萬元

耀才指出，首日認購額為4,000萬元，市場人士反應與上一批相若，又指出客戶平均認購10手，並建議投資者認購10手。