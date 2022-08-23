龍光﹕一筆境外債展期獲銀行支援及同意　去年少賺23% 　周三復牌

龍光集團（3380）指出，在境內資本市場已完成12筆公開市場債券展期工作。同時亦已就一筆境外貸款簽定展期協定，獲得全體參貸銀行支援及同意，有關銀行願意表示願意支持公司保持經營持續及穩定。

公司指出財務顧問一直在進行境外美元優先票據投資者識別，並已與公司100多個境外投資者建立聯繫及良好溝通機制，收集他們意見及回饋。公司及財務顧問將繼續與境外債權人保持積極及持續的溝通對話。

公司表示為繼續推動境外整體債務管理方案，公平對待所有債權人，預料不能支付在新加坡交易所上市﹑於本月25日到期的境外美元優先票據本金。

公司指出預料上述未能支付款項不會對業務產生重大影響，又指出會採取措施以加快開發中物業及已竣工物業的預售及銷售，加快銷售回款及其他應收款項，於須要時出售資產，及管控行政成本及資本開支。

公司將會繼續與境外債權人進行友好洽商，尋求實施務實的境外整體方案管理，從而盡最大努力公平對待所有債權人，及保障所有利益相關方利益。

另一方面，公司公布截至去年12月底止全年業績，期內擁有人應佔核心溢利為95.8億元（人民幣‧下同），核心溢利為99.42億元，母公司擁有人應佔溢利為99.75億元，按年跌23.36%。不派息。

公司將於周三（24日）復牌。